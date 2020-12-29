Президент Естонії привітала діячів української діаспори з Різдвом і Новим роком

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд привітала з різдвяними і новорічними святами представників української діаспори в країні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на президента Конгресу українців Естонії (КУЕ) Віру Коник.

«Дуже приємно було отримати різдвяно-новорічне привітання від Президентки Естонії Керсті Кальюлайд. Хочу підкреслити, що сприймаю це не тільки як вітання мені особисто, але й знак поваги до України в цілому та української громади, яка є третьою за чисельністю в Естонії», - сказала Коник.

Вона також додала цікаві подробиці. Виявляється, кожен рік оголошується спеціальний загальнодержавний конкурс на вітальну поштівку від Президента Естонії, що додає вітанню відчуття щорічної неповторності, ексклюзивності.

Листівка українській громаді від Президента Естонії

Також, за словами керівника КУЕ, таке ж вітання отримали й інші окремі представники української діаспори, наприклад, керівник Центру української культури Анатолій Лютюк.

«На жаль, з понеділка в Естонії були впроваджені більш жорсткі карантинні заходи. Через це прийшлося скасовувати наші традиційні форми святкування – концерт, українську коляду на Ратушній площі, вечорниці. Тому зараз залишаються традиційні вітання поштівками або ж - в онлайні», - зазначила Коник.

Фото – Віра Коник