Українці Латвії записали привітальне відео захисникам України, волонтерам і заручникам Кремля
Про це розповіла Укрінформу керівник Товариства Тетяна Лазда.
«Ми кожен рік робимо подібні вітання. Зазвичай для цього збиралися біля пам’ятника Т.Г.Шевченку в центрі Ризі. Але тепер через карантинні заходи прийшлося робити інакше. І знаєте, завдяки тому, що вітання записувалися вдома, біля ялинок, вони вийшли більш сімейними… Ми – усім серцем з вами, захисники України!», - сказала Лазда.
У викладеному відеоролику сім активістів «Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedriba» вітають українських патріотів з Різдвом Христовим і Новим роком та висловлюють впевненість в остаточній перемозі України.
Лазда також попросила передати вітання з Різдвом та Новим роком дружній латвійській організації «SOS допомога українській армії/SOS palidziba Ukrainas armijai».
Активістка розповіла, що діяльність цієї організації цьогоріч була окремо відзначена в Україні – «SOS palidziba Ukrainas armijai» стали номінантами Волонтерської премії-2020 від «Евромайдан SOS».
Відео: Ukrainas atbalsta biedrība.
Фото: Евромайдан SOS.