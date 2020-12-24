Українці Латвії записали привітальне відео захисникам України, волонтерам і заручникам Кремля

Активісти латвійського «Товариства підтримки України» записали відеоролик зі словами подяки та вітань захисникам України, волонтерам, заручникам Кремля і полоненим Донбасу та їх родинам.

Про це розповіла Укрінформу керівник Товариства Тетяна Лазда.

«Ми кожен рік робимо подібні вітання. Зазвичай для цього збиралися біля пам’ятника Т.Г.Шевченку в центрі Ризі. Але тепер через карантинні заходи прийшлося робити інакше. І знаєте, завдяки тому, що вітання записувалися вдома, біля ялинок, вони вийшли більш сімейними… Ми – усім серцем з вами, захисники України!», - сказала Лазда.

У викладеному відеоролику сім активістів «Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedriba» вітають українських патріотів з Різдвом Христовим і Новим роком та висловлюють впевненість в остаточній перемозі України.

Лазда також попросила передати вітання з Різдвом та Новим роком дружній латвійській організації «SOS допомога українській армії/SOS palidziba Ukrainas armijai».

SOS palidziba Ukrainas armijai

Активістка розповіла, що діяльність цієї організації цьогоріч була окремо відзначена в Україні – «SOS palidziba Ukrainas armijai» стали номінантами Волонтерської премії-2020 від «Евромайдан SOS».

Відео: Ukrainas atbalsta biedrība.

Фото: Евромайдан SOS.