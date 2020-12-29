Очільник українців в Нідерландах отримала медаль «За безкорисне служіння Батьківщині»

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов та аташе з питань оборони при Посольстві України в Нідерландах, полковник Володимир Денисов вручили голові Фундації «Українці в Нідерландах» Вірі Зваан пам’ятну медаль Міністерства оборони України «За безкорисне служіння Батьківщині».

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці Посольства України в Королівстві Нідерланди у Фейсбуці.

Зазначається, що пані Віра отримала нагороду з нагоди Міжнародного дня волонтера "за підтримку Збройних Сил України та багаторічну волонтерську і громадську діяльність".

Голова Фундації "Українці в Нідерландах" Віра Зваан

У Посольстві зазначили, що Фундація «Українці в Нідерландах» надає регулярну допомогу українським військовим та медичним закладам в Україні.

Зокрема, щороку відправляє п'ять-шість вантажівок гуманітарної допомоги, відкриває волонтерські пункти для збору гуманітарної допомоги у Гронінгені, Бреді, Амстердамі, Роттердамі, Утрехті, Гаазі, Ейнсхеді та інших нідерландських містах.

Як зазначається, за допомогою української громади в Нідерландах українські військовослужбовці та медики в зоні ООС отримали броньовані автомобілі, оптичні прилади, машину швидкої допомоги, медичне обладнання, товари медичного призначення, аптечки, одяг, взуття тощо.

Також волонтерська діяльність Фундації спрямована на підтримку українських медичних закладів, дитячих будинків-інтернатів і внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, у дитячих лікарнях Києва, Сум, Луцька, Нововолинська та Таращі створено ігрові куточки для дітей з особливими потребами.

Окрім того, як повідомляв Укрінформ, із початком другої хвилі COVID-19 українська громада в Нідерландах відправила військовим медикам засоби індивідуального захисту та медичні прилади, які використовуються для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Фото: Посольство України в Королівстві Нідерланди