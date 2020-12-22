Українські військові медики отримали допомогу від небайдужих українців, які мешкають в Нідерландах для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, зокрема, йдеться про засоби індивідуального захисту та медичні прилади, які використовуються для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

“Із початком 2-ї хвилі пандемії СOVID-19 українці у Нідерландах разом iз представниками Посольства України в Нідерландах та Апарату військових аташе проводили активну роботу з пошуку та придбання необхідного медичного обладнання для потреб наших військових медиків, які окрім лікування й реабілітації поранених протистоять поширенню коронавірусног інфекції”, - сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі аташе з питань оборони при Посольстві України у Нідерландах, полковник Володимир Денисов, який координував роботу із пошуку необхідного обладнання та супроводжував вантаж до України.

Військові медики отримали гуманітарну допомогу від українців у Нідерландах для боротьби з COVID-19

Він також зазначив, що у грудні цього року до Національного військового-медичного клінічного центру (НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь" м. Київ) було, зокрема, доставлено комплектуючі для систем подачі кисню, оксіметри, халати, кисневі маски, польові ліжка, діагностичні системи, апарат УЗІ, хірургічне обладнання. Гуманітарний вантаж приймав начальник відділення реанімації та інтенсивної терапії – лікар вищої категорії, полковник медичної служби Олександр Бугай.

“В умовах, коли ситуація на сході нашої країни ускладнюеться поширенням коронавірусної інфекції, українські військові потребують особливої підтримки як всередині країни, так і за кордоном”, - сказав Денисов.

Як повідомлялось, це вже другий за останні пів року гуманітарний вантаж із Нідерландів, який було надано для Національного-медичного клінічного центру. Зокрема, у жовтні 2020 року за сприяння МАУ було доставлено медичні засоби, які використовуються при анестезії післяопераційних ран (поранень) на загальну суму понад 105 тис. грн.