Унікальне фотопринтне видання часописів часів УНР презентували в Болгарії

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко презентував унікальне фотопринтне видання часописів першого посольства УНР в Царстві Болгарія «Украинско слово» і «Украинско-български преглед».

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Мені надзвичайно приємно представити проєкт посольства України в Республіці Болгарія, реалізований у співпраці з Інститутом літератури Болгарської академії наук та Національною бібліотекою ім. Св.Кирила і Мефодія. Фоторепринтне видання усіх чисел часописів першого посольства Української Народної Республіки в Царстві Болгарія (1918-1920) «Украинско слово» и «Украинско-български преглед» здійснено в рамках відзначення 100-річчя Української дипломатичної служби (1917-1921 рр.)», - зазначив посол у своєму виступі з цієї нагоди.

Дипломат розповів, що Царство Болгарія одним із перших визнало незалежність Української Народної Республіки 12 лютого 1918 р. Діяльність перших посольств – болгарського в Києві на чолі з послом проф. Іваном Шишмановим та українського в Софії під керівництвом посла Олександра Шульгина довгий час належали до заборонених наукових тем.

«Відновлення історичної правди, ретельно приховуваної в радянський період, розпочалося після виявлення в Державному архіві Болгарії архівних документів про роботу посольства УНР. Вперше частина з них була опублікована у 1995 р. в «Інформаційному бюлетені Посольства України в Болгарії», до видання якого я мав честь бути залученим під час мого першого дипломатичного мандату в Болгарії», - розповів Москаленко.

Він зазначив, що часописи «Украинско слово» і «Украинско-български преглед» видавало дипломатичне представництво УНР упродовж 1919-1920 рр. Повне зібрання номерів «Украинско-български преглед» збережене у фондах Національної бібліотеки ім Св.Кирила і Мефодія. Перший випуск «Украинско слово» віднайдено у Науковому архіві БАН, а решту чисел вдалося доукомплектувати за рахунок приватних архівів.

Як зазначив дипломат, деякий час українські та болгарські історики вважали часописи справою українських емігрантів в Болгарії міжвоєнного періоду. Втім опубліковані в зарубіжних виданнях спогади перших українських дипломатів, як і фінансові звіти дипломатичної місії УНР в Софії, переконливо доводять – ці вісники створювалися з ініціативи дипломатів і за рахунок МЗС УНР. Їхньою основною метою було розповісти болгарській авдиторії якомога більше інформації про Україну, український народ, його культуру, історію, звичаї та літературу.

«Промоція країни є одним із ключових завдань у роботі дипломатів сучасності. Саме тому видання «Украинско слово» та «Украинско-български перглед» є свого роду унікальним прикладом першооснов публічної і культурної дипломатії, створення іміджу України та формування позитивного духу взаємин між українським і болгарськими народами», - зауважив посол.

Як зазначається, проєкт реалізовано спільно з Інститутом літератури Болгарської академії наук, Національною бібліотекою ім.Св.Кирила і Мефодія та СУОБ «Мати-Україна».

Посол висловив вдячність всім партнерам за співпрацю в рамках проєкту, а також подякував почесному консулу України в Пловдиві Димитру Георгієву.

Фото: Укрінформ, Віталій Москаленко / Фейсбук