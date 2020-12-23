Українська діаспора передала «миколайчики» для понад 200 дітей в Україні
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організаторки акції, голови асоціації «Добре серце» Валентини Тимчук.
Зазначається, що протягом двох із половиною місяців небайдужі українці з Австралії, Англії, Америки, Латвії, Ірландії, Іспанії, Італії, Великої Британії, Туреччини, Франції, Португалії збирали та пересилали подарунки для українських дітей.
«Все вийшло - доїхало, долетіло, доставилось. Дякую всім вам. Діти щасливі, ми з вами – молодці!», - написала в дописі пані Валентина.
"Асоціація «Добре серце» працює у багатьох напрямках: допомога сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів на придбання канцтоварів для вихованців школи-інтернату м.Гірське Луганської обл., адресна допомога хворим дітям, дітям-сиротам тощо."