Українська діаспора передала «миколайчики» для понад 200 дітей в Україні

Українці-благодійники з понад 14 країн світу в рамках міжнародної акції «Подаруй дитині свято» передали подарунки малозабезпеченим дітям та синам і донечкам українських воїнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організаторки акції, голови асоціації «Добре серце» Валентини Тимчук.

Зазначається, що протягом двох із половиною місяців небайдужі українці з Австралії, Англії, Америки, Латвії, Ірландії, Іспанії, Італії, Великої Британії, Туреччини, Франції, Португалії збирали та пересилали подарунки для українських дітей.

Кошмал Святослав із подарунком

«Все вийшло - доїхало, долетіло, доставилось. Дякую всім вам. Діти щасливі, ми з вами – молодці!», - написала в дописі пані Валентина.

Акція "Подаруй дитині свято"

"Асоціація «Добре серце» працює у багатьох напрямках: допомога сім’ям АТО та пораненим у госпіталях, збірка коштів на придбання канцтоварів для вихованців школи-інтернату м.Гірське Луганської обл., адресна допомога хворим дітям, дітям-сиротам тощо."