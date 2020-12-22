Голова СУР склав присягу в румунському парламенті

Голова Союзу українців Румунії Микола-Мирослав Петрецький був повторно обраний депутатом нового скликання в нижню палату румунського парламенту та склав присягу на вірність країні та народові.

Як передає Укрінформ, про це Микола-Мирослав Петрецький написав у Фейсбуці.

На першому засіданні Палати депутатів нового скликання він запевнив, що «відстоюватиме інтереси української громади в Румунії у рамках Фракції національних меншин Палати депутатів, до складу якої входять ще 17 представників громадських організацій національних меншин».

Процедура складання присяги відбулася перед пленумом нижньої палати Парламенту Румунії, до якої депутат був обраний на виборах 6 грудня, в рамках урочистого засідання.

35-річний Микола Мирослав Петрецький очолює Союз українців Румунії з 2015 року, а в грудні 2016 року був вперше обраний депутатом Парламенту Румунії від українців. У грудні 2019 року голова СУР був обраний членом Президії Європейського Конгресу Українців.

Фото: Фейсбук-сторінка Миколи-Мирослава Петрецького