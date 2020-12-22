Українські інститути створять базу першоджерел україністики в англійському перекладі

Український науковий інститут Гарвардського університету (HURI) та Український інститут при МЗС України в наступному році запустять спільний онлайн-ресурс “Ukraїnica” з перекладами українських джерел для викладання і досліджень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український Інститут.

Зазначається, що в базу Ukraїnica увійдуть якісні переклади англійською мовою літератури українських авторів, історичних документів, свідчень очевидців, фільмів та інших першоджерел, що були створені українською мовою.

"Ukraїniсa підвищить присутність України в академічному середовищі, і не лише на факультетах славістики, а й історії, жіночих студій, антропології та політичних наук," – зазначив директор українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій.

Щодо технічної сторони цього онлайн-проєкту, то платформа Ukraїnica, яка наразі перебуває у розробці, буде розміщена на сайті, спроєктованому українсько-американською IT-компанією QuartSoft.

За словами організаторів, запуск проєкту планується на 2021 рік.

Співпраця Українського наукового інституту Гарвардського університету та Українського інституту над розробкою онлайн платформи відбувається в межах Меморандуму про взаєморозуміння, який сторони підписали у листопаді 2020 року, домовившись про наміри спільно працювати над низкою конкретних проєктів.