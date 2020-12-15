Українці Ірландії провели різдвяний телеміст з дітьми загиблих українських воїнів
Про це повідомляється на сторінці школи в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Учні "Рідної Школи" зустрілися offline для проведення в Zoom зустрічі між Дубліном та Миколаєвом з дітьми з родин загиблих воїнів на російсько-українській війні. Через карантинні обмеження "Рідна школа" з квітня місяця працює віддалено, і ця зустріч стала нагодою всім побачитися після багатомісячної перерви», - йдеться у дописі.
Ідея проведення такого телемосту виникла в процесі оформлення вітальних листівок: кожен учень «Рідної Школи» адресно підписував дитині з українського Миколаєва привітання зі Святом Миколая та Різдвом Христовим.
Зустріч пройшла у приміщенні Української церкви, що в Дубліні. Як зазначається, під час телемосту діти обмінялись відеопоздоровленнями та із задоволенням поспілкувались.
Вероніка Баглай подарувала українським дітям неймовірний ірландський танок.
У школі подякували вчительці Надії Іванніковій за організацію та парохові о. Василеві за всесторонню підтримку заходу.
Фото: Українська суботня школа "Рідна Школа", м. Дублін, Ірландія, Nadya Ivannikova