Українці Ірландії провели різдвяний телеміст з дітьми загиблих українських воїнів

Українська суботня школа «Рідна Школа» м. Дублін, Ірландія, організувала телеміст з нагоди зимових свят з дітьми загиблих захисників України.

Про це повідомляється на сторінці школи в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Учні "Рідної Школи" зустрілися offline для проведення в Zoom зустрічі між Дубліном та Миколаєвом з дітьми з родин загиблих воїнів на російсько-українській війні. Через карантинні обмеження "Рідна школа" з квітня місяця працює віддалено, і ця зустріч стала нагодою всім побачитися після багатомісячної перерви», - йдеться у дописі.

Ідея проведення такого телемосту виникла в процесі оформлення вітальних листівок: кожен учень «Рідної Школи» адресно підписував дитині з українського Миколаєва привітання зі Святом Миколая та Різдвом Христовим.

Зустріч пройшла у приміщенні Української церкви, що в Дубліні. Як зазначається, під час телемосту діти обмінялись відеопоздоровленнями та із задоволенням поспілкувались.

Вероніка Баглай подарувала українським дітям неймовірний ірландський танок.

У школі подякували вчительці Надії Іванніковій за організацію та парохові о. Василеві за всесторонню підтримку заходу.

Фото: Українська суботня школа "Рідна Школа", м. Дублін, Ірландія, Nadya Ivannikova