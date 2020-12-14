В українському центрі «Дивосвіт» в Лісабоні відбулися Андріївські зустрічі
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці центру в Фейсбуці.
Заплановано також проведення Свята Миколая та конкурсу різдвяної композиції.
А в листопаді в КОЦ «Дивосвіт» в рамках оголошеної в центрі Декади української мови провели заходи до Дня української писемності та мови, йдеться в соцмережі.
Зокрема, на основі аналізу диктантів національної єдності, написаних 7 листопада вчителями та учнями центру під керівництвом вчителя української мови та літератури Н. Барановської, було визначено найкращих із них та нагороджено похвальними грамотами.
Відбулася виставка художньої та публіцистичної літератури на мовну тематику, презентація учнівських стінгазет.
21 листопада у 7 класі пройшла зустріч поціновувачів української мови та поезії, організована вчителем української мови та літератури Н. Барановською.
Присутні декламували вірші наших сучасників (Вікторії Бричкової-Абукадум, Еміля Дуброва, Світлани Матвіїв, Оксани Максимишин-Корабель) про значимість рідної мови, важливість її вивчення та вдосконалення, особливо у далекому від України краю.
Цікаво було читати поетичні рядочки про рідну мову вихованців та вчителів школи при КОЦ «Дивосвіт». Ці вірші зібрані окремим розділом у поетичній збірці «Джерело», яка є результатом плідного багаторічного творчого спілкування учасників однойменного поетичного клубу.
Фото: Olga Harasymchuk