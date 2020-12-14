В українському центрі «Дивосвіт» в Лісабоні відбулися Андріївські зустрічі

До свята Андрія в Українському культурно-освітньому центрі (КОЦ) «Дивосвіт» м. Лісабон, що при Спілці українців у Португалії, провели Андріївські зустрічі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці центру в Фейсбуці.

«12 грудня у культурно-освітньому центрі "Дивосвіт",що при Спілці Українців Португалії пройшли Андріївські зустрічі! Ворожіння, танці, загадки та українські страви - вареники, пампухи - підготовили учні 8 класу під керівництвом директорки школи Шнайдер Ірини Володимирівни», - зазначається у дописі. Як зауважуеться на Фейсбук-сторінці центру, у грудні в КОЦ «Дивосвіт» проводять багато свят. Зокрема, 5 грудня тут розпочалася Декада народознавства, в рамках якої для учнів 1 класу провели інтерактивний урок «Ми – українці», Андріївські зустрічі. Вчителі та працівники центру долучилися до відзначення Дня української хустки 7 грудня.

Заплановано також проведення Свята Миколая та конкурсу різдвяної композиції.

А в листопаді в КОЦ «Дивосвіт» в рамках оголошеної в центрі Декади української мови провели заходи до Дня української писемності та мови, йдеться в соцмережі.

Зокрема, на основі аналізу диктантів національної єдності, написаних 7 листопада вчителями та учнями центру під керівництвом вчителя української мови та літератури Н. Барановської, було визначено найкращих із них та нагороджено похвальними грамотами.

Відбулася виставка художньої та публіцистичної літератури на мовну тематику, презентація учнівських стінгазет.

21 листопада у 7 класі пройшла зустріч поціновувачів української мови та поезії, організована вчителем української мови та літератури Н. Барановською.

Присутні декламували вірші наших сучасників (Вікторії Бричкової-Абукадум, Еміля Дуброва, Світлани Матвіїв, Оксани Максимишин-Корабель) про значимість рідної мови, важливість її вивчення та вдосконалення, особливо у далекому від України краю.

Цікаво було читати поетичні рядочки про рідну мову вихованців та вчителів школи при КОЦ «Дивосвіт». Ці вірші зібрані окремим розділом у поетичній збірці «Джерело», яка є результатом плідного багаторічного творчого спілкування учасників однойменного поетичного клубу.

Фото: Olga Harasymchuk