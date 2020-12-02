Союз українок Америки відзначить своє 95-річчя онлайн

Союз українок Америки (СУА) 6 грудня проведе віртуальний гала-захід з нагоди свого 95-річчя.

Про це повідомляється на сторінці СУА в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Цього року Союз українок Америки святкує своє 95-річчя: 95 років лідерства і розвитку освітніх та культурних проєктів та гуманітарної допомоги українцям у всьому світі», - зазначили в організації.

Віртуальний захід розпочнеться о 15:00 за нью-йоркським часом.

Як зазначається, чудова програма дасть нагоду ознайомитися з досягненнями у багатогранній діяльності СУА.

До свята приєднаються відомі українські виконавці - Ірина Федишин, Петро Мага і Катерина Бужинська та ін., йдеться у соцмережі.

«Будь ласка, долучайтеся до святкування 95 років наших спільних успіхів і дружби!», - запросили в Союзі українок Америки.

Реєстрація за посиланням.

Як повідомлялося, Союз українок Америки оголосив дату свого 32-го національного з’їзду: він запланований на 4-6 червня 2021 року.

З нагоди 95-річчя створення Союзу українок Америки (СУА) Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) підготував документальну виставку в режимі онлайн.

Фото: UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc.