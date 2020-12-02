Союз українок Америки відзначить своє 95-річчя онлайн
Про це повідомляється на сторінці СУА в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Цього року Союз українок Америки святкує своє 95-річчя: 95 років лідерства і розвитку освітніх та культурних проєктів та гуманітарної допомоги українцям у всьому світі», - зазначили в організації.
Віртуальний захід розпочнеться о 15:00 за нью-йоркським часом.
Як зазначається, чудова програма дасть нагоду ознайомитися з досягненнями у багатогранній діяльності СУА.
До свята приєднаються відомі українські виконавці - Ірина Федишин, Петро Мага і Катерина Бужинська та ін., йдеться у соцмережі.
«Будь ласка, долучайтеся до святкування 95 років наших спільних успіхів і дружби!», - запросили в Союзі українок Америки.
Реєстрація за посиланням.
Як повідомлялося, Союз українок Америки оголосив дату свого 32-го національного з’їзду: він запланований на 4-6 червня 2021 року.
З нагоди 95-річчя створення Союзу українок Америки (СУА) Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) підготував документальну виставку в режимі онлайн.
Фото: UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc.