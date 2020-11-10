Українці США передали допомогу мешканцям Черновицького району та лікарні на Івано-Франківщині

Філадельфійська Архиєпархія УГКЦ та Союз українок Америки (СУА) передали чергову допомогу постраждалим від повені в червні мешканцям Черновицького району та лікарні на Івано-Франківщині.

Як передає Укрінформ, відповідні звіти благодійних організацій Карітас Чернівці та Карітас Івано-Фанківськ розміщено на сторінці СУА в Фейсбуці.

Зазначається, що Карітас Чернівці продовжує надання 4-ої хвилі допомоги постраждалим від повені в Новоселицькому районі за сприянням Філадельфійської Митрополії та Союзу українок Америки. Зокрема, 6 листопада представники благодійної організації відвідали села Костичани, Мамалига, а також найбідніші родини міста Новоселиці, та передали м'ясні продуктові набори, постільну білизну, спальні набори, обігрівачі.

«В селах, де немає навіть українського храму, люди вперше в житті отримали реальну допомогу від греко-католицької керкви. Найбідніші люди вражені увагою й щирістю до їхньої біди», - зазначили в благодійній організації.

Раніше в листопаді Карітас Чернівці передала допомогу постраждалим від паводку в м.Вашківці за сприяння Філадельфійської Митрополії. Як зазначається в соцмережі, люди отримали електрообігрівачі, на зиму дрова та будівельні матеріали для завершення ремонту житла після руйнування.

А наприкінці жовтня представники організації, продовжуючи надавати 4-ту хвилю допомоги від Філадельфійської Митрополії та Союзу Українок США, відвідали населені пункти Розтоки та Банилів, де близько 100 осіб отримають допомогу зимовими м'ясними продуктовими наборами. Також 5 камазів порізаних дров на зиму нададуть ще п'ятьом родинам, які постраждали найбільше.

Допомогу від українців США передали також в Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради.

«Карітас Івано-Фанківськ придбав для Івано-Франківського обласного закладу з надання психіатричної допомоги пральну машину. Кошти на допомогу зібрали священики та вірні Філадельфійської Архиєпархії УГКЦ (США) за сприяння владики Бориса Гудзяка», - йдеться у дописі.

Крім того, працівники Івано-Франківського архієпархіального управління УГКЦ надали 100 захисних комбінезонів, 300 захисних масок та термометр, адже наразі у закладі є 260 хворих.

Фото: Andriy Rabiy, Карітас Івано-Франківськ