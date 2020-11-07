Союз українок Америки допоміг ліцею Богуна комп’ютерною і побутовою технікою та меблями

Союз українок Америки (СУА) передав благодійну допомогу навчально-оздоровчому комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУА в Фейсбуці, де розміщені листи подяки від імені керівництва комплексу та ліцеїстів.

Як зазначається в листах, завдяки коштам, переданим Союзом українок Америки, було придбано 240 ліжок та 240 ортопедичних матраців, 5 пральних та 5 сушильних машин, 10 ноутбуків і 1 принтер.

В ліцеї подякували Союзу українок Америки за співпрацю та постійну підтримку.

Фото: Укрінформ, UNWLA - Ukrainian National Women's League of America, Inc.