95-річчя СУА: Центральний держархів зарубіжної україніки відкрив виставку
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Укрінформ
З нагоди 95-річчя створення Союзу українок Америки (СУА) Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) підготував документальну виставку в режимі онлайн.
Про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначили в ЦДАЗУ, на особливу увагу заслуговує інформація з окремих номерів журналу «Наше життя» за 1950-ті–2000-ні рр.. Загалом, документи виставки хронологічно охоплюють період 1941–2008 рр.
Повна версія виставки доступна за посиланням.
Фото: ЦДАЗУ