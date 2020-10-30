95-річчя СУА: Центральний держархів зарубіжної україніки відкрив виставку

З нагоди 95-річчя створення Союзу українок Америки (СУА) Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) підготував документальну виставку в режимі онлайн.

Про це повідомляється на сторінці ЦДАЗУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Створення у 1925 р. СУА стало важливою подією в історії українського жіночого руху в США. За кілька років сформувалась ціла мережа відділів СУА, що діяли у різних містах країни. Про історію та різні напрями діяльності організації розповідають архівні документи, журнальні та газетні публікації, численні друковані видання», - йдеться у дописі.

Як зазначили в ЦДАЗУ, на особливу увагу заслуговує інформація з окремих номерів журналу «Наше життя» за 1950-ті–2000-ні рр.. Загалом, документи виставки хронологічно охоплюють період 1941–2008 рр.

Повна версія виставки доступна за посиланням.

Фото: ЦДАЗУ