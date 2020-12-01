Українська кінопрем’єра в ОАЕ в часи пандемії: успіх і коронавірусні нюанси

В столиці ОАЕ Абу-Дабі 26 листопада відбулась ексклюзивна прем'єра фільму «Захар Беркут» для української громади та її друзів: зі зниженими цінами на квитки, червоною доріжкою і дотриманням всіх протипандемічних заходів - маскового режиму, максимальної соціальної дистанції, 30% заповненості зали тощо.

Про деталі заходу розповідається на Фейсбук-сторінці Української громади ОАЕ, передає Укрінформ.

Прем’єра у кінотеатрі Novo Cinemas WTC Abu Dhabi була організована з нагоди Дня Гідності та Свободи та початку прокату в Еміратах українського фільму «Захар Беркут» за підтримки дистриб'ютора «Захара Беркута» в ОАЕ й на всьому Близькому Сході - компанії Italia Film Middle East і мережі кінотеатрів Novo Cinemas.

«Щиро дякуємо партнерам, гостям та всій громаді за цей чудовий вечір українського духу, свободи та гідності у столиці Еміратів! Величезне спасибі творцям фільму за якісне кіно за легендарним твором Івана Франка!», - зазначили в громаді.

Організатори заходу також подякували всім, хто після перегляду написав про фільм в соцмережах або поділився інформацією про нього зі знайомими: «це ті наші маленькі дії, які творять великий успіх українського кіно».

«Українське кіно росте і розвивається, й ми є щасливими свідками даного унікального руху. Далі буде!», - пообіцяли в громаді.

Координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у соцмережі детальніше розповів про організацію кінопрем’єри. «Ми вперше реалізовували ініціативу такого формату: прем'єру в ОАЕ у кінотеатрі з червоною доріжкою і лише для своїх. Вперше також це було й під час пандемії з відповідними нюансами: лише 30% наповнення зали, максимальна соціальна дистанція та вже звичне для столиці Еміратів уникання резидентами локацій потенційного скупчення людей», - поділився активіст.

Він додав: «Для розуміння рівня контролю за виконанням протипандемічних заходів уряду в Абу-Дабі: за 2 години фільму нашу залу двічі перевіряла поліція, один раз - із ліхтариками. Саме тому Абу-Дабі - найбезпечніше місто світу».

Попри все, дебют вийшов успішним, додав Семенов, адже вже у день прем'єри показ довелося переносити до більшої зали, аби вмістити всіх охочих. А далі «дві години фільму промчали непомітно у прекрасній родинній атмосфері».

Він зазначив, що в громаді з нетерпінням чекають на завершення пандемії, щоб наступної прем'єри заповнити цю залу повністю.

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Як зазначається, наразі переглянути українську стрічку «Захар Беркут» англійською мовою з арабськими субтитрами під назвою The Rising Hawk можна в усіх кінотеатрах ОАЕ цього тижня, а в багатьох - ще й наступного.

«Насолоджуйтесь з рідним і запрошуйте іноземців, щоб вони могли сказати, як одна гостя нашої прем'єри: "Я тепер буду обережною з українцями, бо вони вміють рухати скелі"», - написав Семенов.

Як повідомлялося, стрічку з 26 листопада демонструють«всі 60 діючих кінотеатрів ОАЕ». За словами Семенова, «дотримуватимуться всі антипандемічні вимоги уряду Абу-Дабі: діятиме перевірка температури тіла, масковий режим до і після кіно, поруч зможуть сидіти максимум 2 осіб за винятком дітей до 15 років, відстань між парами - понад 2 метри».

Фото: @Yulia Danylishyna, @Andrey Serdyuk, @Tymur Korkishko