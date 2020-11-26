У прокат виходить стрічка про зірок НХЛ українського походження

Документальний фільм Володимира Мули "UKE / ЮКІ - Історія перемог вільних українців" 3 грудня виходить у широкий прокат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зазначається, що ця стрічка розкаже історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу — НХЛ.

Ukrainians, або коротко UKE, — так у Північній Америці називають вихідців з України. В історію НХЛ назавжди вписано імена Вейна Грецкі, Ореста Кіндрачука, Еріка Нестеренко, Джонні Буцика, Руслана Федотенка та багатьох інших.

Преспоказ фільму відбудеться 2 грудня об 11:00 у кінотеатрі "Оскар".

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисер та продюсер Володимир Мула. Автор сценарію Микола Васильков. Оператори Олег Шевчишин, Дмитро Шиповський, Станіслав Ткачов, Олександр Терновий.

Героями фільму є Орест Кіндрачук, Джонні Буцик, Кен Данейко, Джеф Чикрун, Ерік Нестеренко, Брюс Драйвер, Волтер та Вейн Грецкі, Еді Шах, Руслан Федотенко.

У фільмі також знялися Джері Савчук (син Террі Савчука), Келі Груді (хокейний аналітик телеканалу CBC), історик Роман Коваль, президент УСЦАК Мирон Биць, приватний колекціонер Орест Теплий.