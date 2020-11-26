У прокат виходить стрічка про зірок НХЛ українського походження
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.
Зазначається, що ця стрічка розкаже історії видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу — НХЛ.
Ukrainians, або коротко UKE, — так у Північній Америці називають вихідців з України. В історію НХЛ назавжди вписано імена Вейна Грецкі, Ореста Кіндрачука, Еріка Нестеренко, Джонні Буцика, Руслана Федотенка та багатьох інших.
Преспоказ фільму відбудеться 2 грудня об 11:00 у кінотеатрі "Оскар".
Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисер та продюсер Володимир Мула. Автор сценарію Микола Васильков. Оператори Олег Шевчишин, Дмитро Шиповський, Станіслав Ткачов, Олександр Терновий.
Героями фільму є Орест Кіндрачук, Джонні Буцик, Кен Данейко, Джеф Чикрун, Ерік Нестеренко, Брюс Драйвер, Волтер та Вейн Грецкі, Еді Шах, Руслан Федотенко.
У фільмі також знялися Джері Савчук (син Террі Савчука), Келі Груді (хокейний аналітик телеканалу CBC), історик Роман Коваль, президент УСЦАК Мирон Биць, приватний колекціонер Орест Теплий.