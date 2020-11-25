Фільм «Пофарбоване пташеня» вийде в український прокат 10 грудня

З 10 грудня в український кінопрокат за підтримки Державного агентства України з питань кіно вийде фільм «Пофарбоване пташеня», який потрапив у шортлист 92-ї премії «Оскар».

Це стрічка чеського кінорежисера та сценариста Вацлава Марула зроблена у спільному виробництві Чехії, Словаччини та України, повідомили Укрінорму в компанії «Артхаус Трафік».

«Пофарбоване пташеня» – це екранізація однойменного скандального бестселера польсько-американського письменника Єжи Косинського, перекладеного більш ніж 30 мовами. За сюжетом єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину від геноциду, відправляє сина до родичів у сільську місцевість десь у Східній Європі. Хлопчик змушений вирушити у подорож диким і ворожим світом, який керується тільки місцевими правилами, забобонами та віруваннями.

Стрічка виграла 9-й пітчинг Держкіно України у грудні 2016 року. Розмір державної підтримки склав 9,5 млн грн. Окрім Чехії та Словаччини, зйомки відбулися також і в Україні, а поряд зі світовими зірками Стелланом Скашгордом («Чорнобиль»), Гарві Кейтелем («Кримінальне чтиво»), Удо Кіром («Доґвіль») і Джуліаном Сендсом («Обід голяка») зіграли вітчизняні актори, зокрема Алла Соколова, Ніна Шуневич і Остап Дзядек.

Український співпродюсер стрічки – Ігор Савиченко, компанія «Директорія кіно».

Світова прем'єра картини відбулася у межах основного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фільм потрапив до шорт-листа кінопремії «Оскар»-2020 у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» як кандидат від Чехії. Стрічка отримала 10 нагород від Чеської кіноакадемії, а нещодавно була номінована й на премію Європейської кіноакадемії як «Найкращий європейський фільм». Фільм був представлений на 6 кінофестивалях класу «А» (в Торонто, Венеції, Токіо, Талліні, Каїрі та Гоа).