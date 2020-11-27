В парламенті Альберти запалили Свічки Пам’яті
Як передає Укрінформ, про це повідомляє генеральне консульство України в Едмонтоні в Фейсбуці.
До учасників заходу, що відбувся 24 листопада, звернулися з промовами спікер парламенту Альберти Натан Купер, генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко, депутати парламенту Альберти Джекі Армстронг-Гоменюк та Дерон Білоус, голова Альбертської провінційної ради Конгресу українців Канади (КУК) Орися Бойчук, українська громада Едмонтона.
Генеральний консул у своєму виступі підкреслив важливість збереження пам'яті та донесення правдивої інформації про Голодомор за кордоном, подякував уряду і парламенту Альберти за визнання в провінції Голодомору геноцидом українського народу.
Фото: Consulate General of Ukraine in Edmonton в Фейсбуці
Відео: Alberta Legislature