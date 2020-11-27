В парламенті Альберти запалили Свічки Пам’яті

У парламенті канадської провінції Альберта запалили Свічки Пам'яті та вшанували пам’ять жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років, організованого сталінським режимом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє генеральне консульство України в Едмонтоні в Фейсбуці.

До учасників заходу, що відбувся 24 листопада, звернулися з промовами спікер парламенту Альберти Натан Купер, генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко, депутати парламенту Альберти Джекі Армстронг-Гоменюк та Дерон Білоус, голова Альбертської провінційної ради Конгресу українців Канади (КУК) Орися Бойчук, українська громада Едмонтона.

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Генеральний консул у своєму виступі підкреслив важливість збереження пам'яті та донесення правдивої інформації про Голодомор за кордоном, подякував уряду і парламенту Альберти за визнання в провінції Голодомору геноцидом українського народу.

У зв'язку з жорсткими обмеженнями, церемонія транслювалася онлайн для широкого кола громадськості провінції, зазначається на сторінці Данилейка в Фейсбуці

Фото: Consulate General of Ukraine in Edmonton в Фейсбуці

Відео: Alberta Legislature