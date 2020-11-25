У столиці Канади студенти вшанували роковини Голодомору

Члени українських студентських клубів оттавського й карлтонського університетів вшанували жертв Голодомору.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, через пов’язані із пандемією COVID обмеження, до поминального заходу могли долучитися не більше 10 людей.

Поблизу посольства України в Канаді присутні хвилиною мовчання вшанували жертв Голодомору, після чого із запаленими свічками у руках пройшли ходою до будівлі федерального парламенту.

“Важливо пам’ятати про ці роковини, оскільки Росія досі не визнає, що вчинила ці жахи проти українців, хоча кількість жертв загальновідома”, - сказала співголова українського клубу Ангеліна Остапик-Шепертицька.

За її словами, подібні публічні акції можуть допомогти у пропагуванні ширшого міжнародного визнання Голодомору геноцидом.

“Важливо, аби не лише люди з української громади знали про Голодомор. Тоді, можливо, більше держав-членів ООН визнають його геноцидом, спонукаючи й Росію зробити це”, - наголосила Остапик-Шепертицька.

Нагадаємо: Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців ще у 2008 році. З того часу у країні на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв Голодоморів.