У Словаччині вшанували пам’ять видатого українського письменника Миколи Неврли

Співробітники посольства України в Словацькій Республіці разом з представниками української громади Словаччини вшанували пам'ять відомого українського письменника, славіста Миколи Неврли (Неврлого).

На кладовищі Славіче удольє м. Братислава до могили Миколи Неврли 18 листопада було покладено квіти та запалено лампади, передає Укрінформ з посиланням на сторінку посольства України в Словацькій Республіці в Фейсбуці.

«Згадуємо видатного українського письменника, літературознавця, славіста, голову Асоціації україністів Словаччини та Наукового товариства ім.Т.Шевченка, іноземного члена Національної академії наук України Миколу Неврлого. 15 листопада 2020 року, Миколі Неврли могло б виповнитися 104 роки…», - зазначили в диппредставництві.

Як зауважується, завдяки клопіткій роботі та творчості Неврлого українська наука, культура і література стали досить відомими у Словаччині, Чеській Республіці, в усьому слов’янському світі. Його дослідження і публікації про таких видатних українців, як Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Мазепа, є безцінним джерелом пізнання.

Неврли зробив неоціненний внесок у популяризацію української класичної літератури, української літератури та літературознавства 20-х років ХХ століття (епоха Розстріляного відродження).

Окремо слід виділити його дослідження і публікації, пов’язані з українсько-чеськими та українсько-словацькими літературними зв’язками.

Як повідомляв Укрінфом, до Центрального державного архіву зарубіжної українінки (ЦДАЗУ) зі Словаччини 17 листопада було передано колекцію документів Неврлого.

Фото: Укрінформ, Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці в Фейсбуці