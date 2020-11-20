У Словаччині вшанували пам’ять видатого українського письменника Миколи Неврли
На кладовищі Славіче удольє м. Братислава до могили Миколи Неврли 18 листопада було покладено квіти та запалено лампади, передає Укрінформ з посиланням на сторінку посольства України в Словацькій Республіці в Фейсбуці.
«Згадуємо видатного українського письменника, літературознавця, славіста, голову Асоціації україністів Словаччини та Наукового товариства ім.Т.Шевченка, іноземного члена Національної академії наук України Миколу Неврлого. 15 листопада 2020 року, Миколі Неврли могло б виповнитися 104 роки…», - зазначили в диппредставництві.
Як зауважується, завдяки клопіткій роботі та творчості Неврлого українська наука, культура і література стали досить відомими у Словаччині, Чеській Республіці, в усьому слов’янському світі. Його дослідження і публікації про таких видатних українців, як Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Мазепа, є безцінним джерелом пізнання.
Неврли зробив неоціненний внесок у популяризацію української класичної літератури, української літератури та літературознавства 20-х років ХХ століття (епоха Розстріляного відродження).
Окремо слід виділити його дослідження і публікації, пов’язані з українсько-чеськими та українсько-словацькими літературними зв’язками.
Як повідомляв Укрінфом, до Центрального державного архіву зарубіжної українінки (ЦДАЗУ) зі Словаччини 17 листопада було передано колекцію документів Неврлого.
Фото: Укрінформ, Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR/Посольство України в Словацькій Республіці в Фейсбуці