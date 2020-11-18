Дві парафії УГКЦ у Нідерландах перейшли на григоріанський календар

Дві парафії Української грецько-католицької церкви (УГКЦ) з м. Утрехт та у м. Алкмар, що в Нідерландах, з 15 листопада 2020 року перейшли на григоріанський календар.

Про це повідомляється на сайті Єпархії святого Володимира Великого у Парижі для українців греко-католиків у Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Швейцарії, передає Укрінформ.

«Протягом останніх трьох тижнів проводилось голосування у храмах (18, 25 жовтня, 1 листопада). Врешті, абсолютна більшість підтримали і проголосували «за» перехід громад. Результатом цього, з благословення Апостольського адміністратора єпархії св. Володимира в Парижі Гліба Лончини 15 листопада зміни стали чинними», - йдеться у повідомленні.

Відтепер 15 листопада у вірних цих парафій розпочинатиметься Різдвяний піст, а Різдво Ісуса Христа буде припадати на 25 грудня. Це стосується також усіх інших свят у році.

Думки щодо переходу різнилися, бо зміна календаря частково означає відмову від традиції. Однак проживання в країні, де Різдвяні дзвони дзвонять 25 грудня, а 7 січня – звичайний будень все ж схилило до такого рішення.

Отець Микола Буцяк, душпастир обох парафій, подякував усім, хто в цей час карантинних норм та обмежень приходить у храми на молитву, і також взяв участь у голосуванні. Він попросив кожного про молитву, «щоб цей перехід відбувся плавно, без нарікань та шкоди, а тільки на Божу славу, користь та добро усіх».

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Зважаючи на карантин, у храмах дозволено перебувати лише тридцятьом особам, які повинні дотримуватися дистанції півтора метри. Маски, дезінфекція рук на вході та попередній запис є обов’язковими.

Карантинні норми також вплинули на саму Літургію. Оскільки хоровий спів зараз заборонений, тому співає лише одна людина, в Утрехті інколи двоє, бо вони – сім’я, а людям з одного дому дозволено не дотримуватись дистанції.

Через обмеження на свята планують проводити дві Святі Літургії. Парафіяни записуються й тому, що охочих прийти на молитву часто більше дозволеної норми і вони змушені чекати до наступного тижня. Також часто формується список очікування, якщо хтось раптом скасує свій недільний візит до храму в останній момент.

Як зазначається, парафіяни погодилися на всі обмеження і радіють, що все ще можуть молитися Святу Літургію. Водночас вони кажуть, що в час, коли не можна отримати підтримки у вигляді дружніх обіймів, особливо бракує звичних на парафіях зустрічей за чашкою кави/чаю, де можна поділитися своїми переживаннями та радістю з громадою.

Фото: І. Корпан