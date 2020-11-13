До Дня української мови в Румунії провели літературний конкурс і конференцію

Клузька філія Союзу українців Румунії (СУР) у співпраці з відділом «Українська мова та література» університету ім. Бабеша-Бойоя організували конкурс літературної творчості в рамках заходів СУР до Дня української мови, що відзначається в Румунії 9 листопада.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці.

Конкурс відбувся 8 листопада в рамках заходу «9 Листопада – День української мови» на платформі Zoom. Його метою було зазначено розвиток навичок спілкування українською мовою, стимулювання творчості та дослідження, а також заохочення до змагання. Учасниками заходу стали студенти, які вивчають українську мову на відділі «Українська мова та література», та студенти, які вивчають українську мову в університеті.

Конкурс був організований за тематичними категоріями, у залежності від рівня знань української мови студентами-учасниками.

Перші дві категорії адресовані студентам, які володіють українською мовою на підвищеному рівні:

І. Власна літературна творчість (поезія/проза/театр) українською мовою.

II. Написання есе/статті українською мовою на різні теми:

А. Культура українців Румунії як складова румунської культури; Історія рідного краю/населеного пункту з більшістю українського населення; Детальний опис конкретного українського звичаю/ритуалу тощо.

Б. Запис інтерв’ю з викладачем, колегою, особистостями української громади Румунії і т.п., або біографії українського письменника/людини культури.

Останні дві категорії орієнтовані на студентів, які вивчають українську мову на початковому рівні.

III. Переклад короткого тексту чи уривка на перший погляд.

IV. Читання українською мовою епічного чи поетичного тексту на перший погляд.

До Дня української мови в Румунії Бухарестська філія СУР 9 листопада в партнерстві з повітовими філіями СУР також провела онлайн-конференцію, повідомляється в соцмережі.

У заході взяли участь голова Союзу українців Румунії, депутат румунського Парламенту Микола Мирослав Петрецький; тимчасовий повірений у справах України в Румунії Паун Роговей; лідер групи національних меншин Палати Депутатів Румунії Варужан Памбукчіан; почесний консул України в Монреалі, президент громадської організації «Україна-2050», колишній президент Світового конгресу українців Євген Чолій; заступник держсекретаря Департаменту міжетнічних відносин Амет Аледін; заступник держсекретаря в Міністерстві культури Іріна Санда Марін Кажал; голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець; представники Українського православного та Греко-католицького вікаріатів Румунії, повітових шкільних інспекторатів, місцевих органів влади, Ради СУР, а також викладачі, учні та журналісти.

Учасники заходу наголосили на важливій ролі рідної мови у збереженні та утвердженні етнічної, культурної та релігійної самобутності народу, а також підкреслили значний внесок СУР у розвиток українського шкільництва та у справу просування цінностей української культури та традицій у Румунії.

У рамках заходу із літературно-музичними номерами виступили предаставники Бухарестської, Караш-Северінської, Ботошанської та Яської філій СУР.

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Як зазначається, в День української мови CУР організував у віртуальному режимі також низку інших культурно-освітніх заходів у партнерстві з навчальними закладами, в яких викладається рідна українська мова, а також з церквами в повітах, де компактно проживають етнічні українці.

Майже 1000 учнів, які вивчають рідну українську мову взяли участь у конкурсі, приуроченому до цього свята, і були нагороджені дипломами та призами.

У конкурсах літературної творчості з нагоди Дня української мови взяли участь студенти українських відділень факультету іноземних мов та літератури Бухарестського університету та філологічного факультету Клузького університету ім. Бабеша-Бойоя.

Крім цього, за ініціативи СУР освітньо-культурні заходи, приурочені до Дня української мови, були проведені в усіх навчальних закладах, в яких навчальний процес здійснюється українською мовою.

Зауважується, що відзначення 9 листопада Дня української мови в Румунії було встановлене Палатою депутатів Румунії 4 липня 2018 року за законодавчою ініціативою депутата та голови Союзу українців Румунії Миколи Мирослава Петрецького. Цей день щороку відзначається у всіх населених пунктах компактного проживання осіб, які належать до української меншини Румунії.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії