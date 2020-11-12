В ПАР стартував Четвертий український фестиваль
Пряму трансляцію заходу можна подивитись на Фейсбук-сторінках співорганізаторів – посольства України в ПАР та Української асоціації в ПАР, передає Укрінформ.
«Українська культура може розкритися прямо перед вашими очима, на вашому порозі або на екрані. Подивіться на найдовший інструмент - трембіту, почуйте звуки української мови, навчіться готувати українську їжу та познайомтеся з митцями з усього світу. Давайте разом гідно оцінимо своє коріння!», - запропонували ініціатори фестивалю.
З вітальними промовами на відкритті фестивалю виступили голова Української асоціації в ПАР Дзвінка Качур, посол України в ПАР Любов Абравітова та посол ПАР в Україні Андре Йоганнес Хруневалд.
З програмою заходу можна ознайомитися тут.
Ukrainian Festival in South Africa 2020 триватиме до 14 листопада.
Фото: radiosvoboda, Ukrainian Association of South Africa Українська Асоціація в ПАР