В ПАР стартував Четвертий український фестиваль

В Південно-Африканській Республіці розпочався Четвертий український фестиваль Ukrainian Festival in South Africa 2020, який вперше проходить онлайн.

Пряму трансляцію заходу можна подивитись на Фейсбук-сторінках співорганізаторів – посольства України в ПАР та Української асоціації в ПАР, передає Укрінформ.

«Українська культура може розкритися прямо перед вашими очима, на вашому порозі або на екрані. Подивіться на найдовший інструмент - трембіту, почуйте звуки української мови, навчіться готувати українську їжу та познайомтеся з митцями з усього світу. Давайте разом гідно оцінимо своє коріння!», - запропонували ініціатори фестивалю.

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З вітальними промовами на відкритті фестивалю виступили голова Української асоціації в ПАР Дзвінка Качур, посол України в ПАР Любов Абравітова та посол ПАР в Україні Андре Йоганнес Хруневалд.

З програмою заходу можна ознайомитися тут.

Ukrainian Festival in South Africa 2020 триватиме до 14 листопада.

Фото: radiosvoboda, Ukrainian Association of South Africa Українська Асоціація в ПАР