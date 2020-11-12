Українська казка «Рукавичка» з’явилася з субтитрами японською

Японська студія «Laputa Art Animation School» у співпраці з Посольством України в Японії представила анімацію української казки «Рукавичка».

Відповідне відео розміщене на сторінці диппредставництва в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Озвучення та музика забезпечені українською оперною співачкою та бандуристкою Оксаною Степанюк.

Як повідомлялося, українська оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано), бандуристка-вокалістка, заслужена артистка України, солістка Токійської опери Фудзівара, Посол доброї волі Оксана Степанюк тривалий час працює в Токіо.

З 2017 році виконавиця є однією з солісток в Японській оперній асоціації. За словами виконавиці, це дало їй можливість співати не лише італійською, французькою, німецькою мовами, а й японською. «Її мелодика надзвичайно складна, і для мене був великий урок вивчити японську мову, японські опери», - розповіла артистка.

Її дебют як актриси відбувся в 2018 році. Японці визнали українку найкращою виконавицею ролі Цу в японській драмі «Юзуру», і це, за словами артистки, дало їй поштовх до того, аби глибше вивчати японську культуру, японські традиції, японську музику та все, що пов’язано з Японією.

У 2019 році Степанюк стала Послом доброї волі.

Актриса з родиною також вже багато років займається благодійністю.

Фото: YouTube

Відео: MrTahiro