Між Анталією та Львовом відбувся учнівський телеміст

Учні та вчителі української суботньої/недільної школи ГО «Середземноморське об’єднання українців» в Анталії та Львівської академічної гімназії при НУ «Львівська політехніка» (Львівська академічна гімназія) провели відеозустріч-телеміст.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку Робочої групи з питань співпраці м.Львова з містами Турецької Республіки.

Участь у заході взяли учні, вчителі та батьки школи, що діє при ГО «Середземноморське об’єднання українців», консул України в Анталії Емір Рустамов, голова ГО «Середземноморське об‘єднання українців» Наталія Караджа.

«Місто Лева» представили директор Львівської академічної гімназії при НУ «Львівська політехніка» Леся Юхман, вчителі та гімназисти, заступник директора з навчально-виховної роботи Галина Цмоць.

Учні обмінялись тематичними малюнками, провели мовну вікторину. Було також обговорено ідеї майбутньої співпраці двох шкіл.

Секретар Робочої групи Ірина Джиговська, яка зараз перебуває в Анталії, передала учням першого класу української суботньої/недільної школи 150 книг, які були зібрані навчальними закладами Львова в рамках акції «Рідна книга для українців Анталії».

Фото: Робоча група з питань співпраці м.Львова з містами Турецької Республіки в Фейсбуці