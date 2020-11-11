Національна бібліотека Молдови збагатилася українськими книжками

Посольство України в Молдові передало в дар Національній бібліотеці Молдови книги з класичної та сучасної української художньої літератури, наукові видання, туристичні путівники та інформаційні довідники по Україні.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Молдова, передає Укрінформ.

Як зазначається, книжки представлені українською, російською, румунською та англійською мовами.

Посол України Марко Шевченко висловив переконання, що згадана література сприятиме кращій обізнаності відвідувачів бібліотеки з українською культури, історією та сучасним розвитком України.

Генеральний директор бібліотеки Єлєна Пінтілєй щиро подякувала за такий дар та зауважила, що передані видання будуть доступні як широкій громадськості, так і дослідникам, які вивчають українську історію, а також сприятимуть плідному співробітництву між нашими народами.

Читайте також: В Молдові провели український мовно-літературний вечір та написали радіодиктант Зокрема, для молдовських дослідників цікавою темою є дослідження Голодомору в Україні (1932-1933 рр.), що сприятиме кращому вивченню проблематики голоду в Молдові у 1946-1947 роках.

Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові в Фейсбуці