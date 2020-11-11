Національна бібліотека Молдови збагатилася українськими книжками
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Молдова, передає Укрінформ.
Як зазначається, книжки представлені українською, російською, румунською та англійською мовами.
Посол України Марко Шевченко висловив переконання, що згадана література сприятиме кращій обізнаності відвідувачів бібліотеки з українською культури, історією та сучасним розвитком України.
Генеральний директор бібліотеки Єлєна Пінтілєй щиро подякувала за такий дар та зауважила, що передані видання будуть доступні як широкій громадськості, так і дослідникам, які вивчають українську історію, а також сприятимуть плідному співробітництву між нашими народами.
Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові в Фейсбуці