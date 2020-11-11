В Молдові провели український мовно-літературний вечір та написали радіодиктант

У Кишиневі до Дня української писемності та мови відбулися мовно-літературний вечір та написання ХХ Радіодиктанту національної єдності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Республіці Молдова.

Вечір «Українська мова у формуванні моєї особистості» пройшов 6 листопада в Бібліотеці української культури та літератури ім. Лесі Українки у Кишиневі. Його ведучою стала директорка бібліотеки Людмила Барбе.

Учасники заходу, серед яких представники української громади в Молдові та Агентства міжетнічних відносин, поділилися своїми спогадами про те, якою мовою з ними змалечку розмовляли батьки, про мовне обличчя міста (села), в якому народилися, мову шкільного і студентського життя, вживання української мови в сім’ї, її вплив на формування української ідентичності.

Спільними спогадами стали також приклади обмеження і приниження української мови в Радянському Союзі, репресивні заходи радянської влади щодо українського письменства, сімейні історії про Голодомор в Україні тощо.

У рамках заходу посольство передало бібліотеці чергову добірку українських видань, серед яких туристичні путівники та інформаційні довідники по Україні, сучасна художня література. На вечорі свої поетичні твори продекламували Ніна Авідон, Євген Осередчук, Юрій Дячук.

Як зазначається, мовно-літературний вечір «Українська мова у формуванні моєї особистості» покажуть у телевізійній україномовній передачі «Світанок» на телеканалі Молдова 1, яку готує її ведуча Мар'яна Шміленко.

Крім того, 9 листопада в Молодові українці долучилися до написання Радіодиктанту української єдності.

Диктант писали, зокрема, українські дипломати в Республіці Молдова, а також учні низки навчальних закладів, де вивчається українська мова. Серед них ліцей ім.М.Коцюбинського (м.Кишинів), ліцей ім.В.Сухомлинського (м.Єдинці), гімназія с.Іванча.

«Щороку в Молдові збільшується кількість охочих взяти участь у написанні згаданого радіодиктанту. З одного боку, вони можуть переконатися, чи добре знають українську мову, а з іншого - продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово», - зазначили в посольстві.

Водночас зауважується, що, на жаль, статистика щороку фіксує зменшення у Молдові кількості класів та навіть шкіл, в яких викладається українська мова, що негативно відображається на праві української національної меншини на вивчення рідної мови. «Тому звертаємося до батьків та молдовської влади активніше відстоювати права дітей на вивчення української мови, де б вони не жили – у маленькому селі на півночі Молдови чи у центральних та південних регіонах», - закликали в українському диппредставництві.

Зазначається, що українська національна меншина посідає друге місце за кількістю в Молдові.

Фото: Ambasada Ucrainei în Republica Moldova/Посольство України в Молдові в Фейсбуці