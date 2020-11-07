В Анталії пройдуть українські вечорниці

Громадська організація «Українська родина» запрошує усіх охочих на вечорниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці організації в Фейсбуці.

«7 листопада о 17:00 запрошуємо на вечорниці! Справжні традиційні вечорниці з піснями, танцями, спільним столом з щедротами. Будуть жарти, захоплюючі розповіді, приємні знайомства, щира радість, неймовірні спогади і відпочинок!», - йдеться в анонсі.

У програмі заходу - виступи шановних гостей: дівчат з гурту «Намисто» міста Аланія, учасниць вокальної групи «Слов'янки» та хору української народної пісні «Берегиня» з Анталії.

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Як повідомлялося, громадська організація «Українська родина» в Туреччині була заснована і зареєстрована у місті Анталія 2009 року за підтримки посольства України у Турецькій Республіці та почесного консульства України в Анталії. Голова - Віта Михайлова.

Організація надає підтримку співвітчизникам у вирішенні соціальних і юридичних проблем, допомагає адаптуватися до умов проживання, сприяє культурній і діловій співпраці між Україною і Туреччиною, а також займається розвитком української культури і мови.

Фото: Українська родина