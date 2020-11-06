Українці з німецького Хемніца відправили новорічні подарунки онкохворим та дітям воїнів АТО

Асоціація «AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V.» (Україна-Хемніц-Європа) надіслала минулого тижня 140 подарунків до Нового року для онкохворих дітей, дітей захисників України тощо.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці асоціації в Фейсбуці.

«Поїхало! 140 новорічних подарунків:

- дитяче онковідділення, Хмельницький;

- дитяче онковідділення, Полтава;

- дитяче онковідділення, Черкаси;

- дитячий реабілітаційний центр, Лубни;

- батькам, втратившим на війні синів;

- захисникам;

- родині загиблого захисника України», - йдеться у дописі.

В асоціації подякували усім, хто долучився.

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Серед подарунків – іграшки, спортивні рюкзаки, солодощі, набори для творчості тощо, зазначається в соцмережі.

Асоціації «AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V.» була заснована в жовтні 2014 року та внесена до реєстру асоціацій у квітні 2015 року, зазначається на Фейсбук-сторінці об'єднання. Своїм найважливішім завданням воно називає надання підтримки одягом, продуктами харчування, ліками та фінансовими можливостями людям, які постраждали в результаті триваючої російсько-української війни на сході України та переселенцям в інших районах України.

Об’єднання також організовує благодійні кампанії зі збору коштів на підтримку хворих дітей, дітей з малозабезпечених сімей та родин учасників АТО/ООС тощо.

Крім того, діяльність асоціації спрямована на підтримку німецько-української дружби, розвитку діалогу в політичній, культурній та соціальній сферах; сприяння згуртованості людей українського походження з Хемніца та околиць; підтримку, зокрема, мовну, мігрантів у процесі інтеграції; збереження та поширення української культури, традицій та української мови; реалізацію проєктів та заходів (вистави, фестивалі, виставки, конференції, читання тощо).

Фото: AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V. в Фейсбуці