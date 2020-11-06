Українці з німецького Хемніца відправили новорічні подарунки онкохворим та дітям воїнів АТО
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці асоціації в Фейсбуці.
- дитяче онковідділення, Хмельницький;
- дитяче онковідділення, Полтава;
- дитяче онковідділення, Черкаси;
- дитячий реабілітаційний центр, Лубни;
- батькам, втратившим на війні синів;
- захисникам;
- родині загиблого захисника України», - йдеться у дописі.
В асоціації подякували усім, хто долучився.
Серед подарунків – іграшки, спортивні рюкзаки, солодощі, набори для творчості тощо, зазначається в соцмережі.
Об’єднання також організовує благодійні кампанії зі збору коштів на підтримку хворих дітей, дітей з малозабезпечених сімей та родин учасників АТО/ООС тощо.
Крім того, діяльність асоціації спрямована на підтримку німецько-української дружби, розвитку діалогу в політичній, культурній та соціальній сферах; сприяння згуртованості людей українського походження з Хемніца та околиць; підтримку, зокрема, мовну, мігрантів у процесі інтеграції; збереження та поширення української культури, традицій та української мови; реалізацію проєктів та заходів (вистави, фестивалі, виставки, конференції, читання тощо).
Фото: AG Ukraine-Chemnitz-Europa e.V. в Фейсбуці