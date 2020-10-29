На західному узбережжі США виходить єдина україномовна газета - «Громада»

На західному узбережжі США виходить єдина друкована україномовна газета «Громада» про Каліфорнію, Україну та новини діаспори.

Про це йдеться у сюжеті Голосу Америки, передає Укрінформ.

Ідея створення видання належить графічному дизайнеру, 55-річній Лесі Кастілло.

Спочатку вона мала сумніви щодо доцільності створення саме друкованого ЗМІ, оскільки зараз більшість медіа навпаки переходять в онлайн. Однак газета, на думку Кастілло, могла б стати об’єднуючою силою для українців Каліфорнії. Тож взимку 2017-го Леся Кастілло наважилася випустити перший номер. Зібрати команду виявилося нелегко. Однією з перших писати для газети погодилася Анна Сомик, в минулому викладач української мови.

Газету змогли випустити лише після того, як до команди долучилася емігрантка з Борислава Наталія Аньйон. Вона, окрім генерування ідей для статей, взяла на себе функцію організації редакції та оформлення документації. Перший наклад «Громади» був 150 примірників.

Згодом редакція вирішила частину статей перекладати англійською мовою.

«Коли стаються якісь важливі критичні події в Україні, часто американські медіа тут беруть інформацію про ці новини з російськомовних пропагандистських джерел. Найважливіші позиції, які політичні оглядачі в Україні друкують у газеті, ми також перекладаємо англійською мовою саме для того, щоб американська публіка тут мала доступ до джерел і проукраїнського правдивого висвітлення цих подій», - розповіла Аньйон.

Зараз у команді «Громади» працює ще п'ять журналістів. За три роки видання розрослося до півтисячі примірників.

На сторінках газети – американські новини, статті про діаспору, а також головні новини з України. Усі журналісти тут працюють на благодійній основі. Розповсюджують газету в україномовних церквах Сан-Франциско і Сакраменто, а також онлайн.

Крім того, засновники газети «Громада» стали ядром благодійнної організації «Громада», яка кілька років пересилає гроші в Україну.

Відео: Голос Америки

Фото: скріншоти з відео