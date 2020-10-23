У Таллінні відкрили виставку українських художників Добровольських

У Таллінні за участі представників Посольства України в Естонській Республіці відбулося відкриття виставки картин відомого українського подружжя художників Дмитра і Ніни Добровольських.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт українського дипвідомства.

Відкриття відбулося 21 жовтня в Галереї Дизайну та Архітектури.

На виставці, крім живопису, також представлені художні вироби з шовку - сукні в японському стилі та інші вироби, малюнки, які є творчим доробком майстрині Ніни Добровольської.



Як відомо, Дмитро Добровольський — український художник, член Спілки художників України. Імпресіоніст. Працює олійними фарбами на кольорових фонах переважно мастихіном.

Народився у 1968 році у Києві.

Створив серії пейзажів, присвячених Києву, Лондону, Единбурґу, Криму, Таллінну. Деякі роботи зберігаються в Батуринському історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» (Чернігівська область).

Учасник ряду українських загальнонаціональних та міжнародних виставок та виставок-продажів картин, зокрема в Англії, Німеччині, Естонії, Франції, Голландії, Фінляндії, Росії.

Успішно проводить персональні виставки у Великій Британії (музей «Лейтон Хаус», галерея «Айс Хаус», «Нексус гелері»).

Найдорожча робота Добровольського коштувала 7 тис. англійських фунтів стерлінгів. Серед покупців його картин — продюсер Scorpions Род Максвін, подружжя мільйонерів Джозеф і Кейті Лейтч.

Фото: Посольство України в Естонській Республіці