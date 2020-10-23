У Таллінні відкрили виставку українських художників Добровольських
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт українського дипвідомства.
Відкриття відбулося 21 жовтня в Галереї Дизайну та Архітектури.
На виставці, крім живопису, також представлені художні вироби з шовку - сукні в японському стилі та інші вироби, малюнки, які є творчим доробком майстрині Ніни Добровольської.
Як відомо, Дмитро Добровольський — український художник, член Спілки художників України. Імпресіоніст. Працює олійними фарбами на кольорових фонах переважно мастихіном.
Народився у 1968 році у Києві.
Створив серії пейзажів, присвячених Києву, Лондону, Единбурґу, Криму, Таллінну. Деякі роботи зберігаються в Батуринському історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» (Чернігівська область).
Учасник ряду українських загальнонаціональних та міжнародних виставок та виставок-продажів картин, зокрема в Англії, Німеччині, Естонії, Франції, Голландії, Фінляндії, Росії.
Успішно проводить персональні виставки у Великій Британії (музей «Лейтон Хаус», галерея «Айс Хаус», «Нексус гелері»).
Найдорожча робота Добровольського коштувала 7 тис. англійських фунтів стерлінгів. Серед покупців його картин — продюсер Scorpions Род Максвін, подружжя мільйонерів Джозеф і Кейті Лейтч.
Фото: Посольство України в Естонській Республіці