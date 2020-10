Українська дитяча книжка увійшла до каталогу Шведської ради мистецтв

Книжка «Найкращі дні в році» української письменниці Оксани Лущевської, яка зараз живе у США, та ілюстраторки Тані Горюшиної увійшла до каталогу рекомендацій від Swedish Art Council (Kulturrådet).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Читомо.

Усього до переліку потрапили близько 120 дитячих книжок.

У 2019 році Горюшина презентувала книжку у шведських школах, бібліотеках та інтернаціональній школі Стокгольму у межах програми «Дитячий тиждень книги Barnboksveckan».

Книжку для дітей ілюстраторка читала шведською (Årets bästa dagar), англійською (Best days of the year) та українською («Найкращі дні в році»).

До складу експертної групи цього року увійшли:

Йохан Андерблад, телевізійний продюсер, автор, викладач, колишній посол Редінга

Анніка Едлунд, дитяча бібліотекарка та викладачка літератури, бібліотека Груббе в Умео

Макс Елнеруд, бібліотекар, шкільна бібліотека муніципалітету Екеро

Саломон Хеллман, бібліотекар, Стокгольмська міська бібліотека

Паула Хьогстрьом, блогерка та бібліотекарка для дітей та юнацтва, бібліотека Лідінґо

Наталія Тапіо Пардо, викладачка бібліотеки, TioTretton у Стокгольмі

Карін Торн, культурологиня, яка працює в бібліотеці серій в Еребру

Матильда Валлін, бібліотекарка, бібліотека Kista у Стокгольмі.

Оксана Лущевська - українська дитяча письменниця, поетеса, перекладачка, літературознавець, дослідниця дитячої літератури. Членкиня Українського ПЕН.

Вона народилася у Черкаській області, однак на даний момент проживає в американському місті Шарлот (Північна Кароліна).

Дитячі книжки Оксани Лущевської неодноразово входили в короткі списки конкурсів «Книга року BBC», «ЛітАкцент року» та високо оцінювалися експертами Простору української дитячої книги «БараБука». 2017 року повість письменниці «Вітер з-під сонця» потрапила до престижного каталогу 200 найкращих дитячих книжок світу «White Ravens» («Білі круки»).

Творчість Тані Горюшиної відома українській та шведській аудиторії малюків та дітей, підлітків і дорослих. Завдяки ілюстраціям мисткині шведська аудиторія знайомиться з книгами українських письменників, перекладених на шведську мову, серед яких - Оксана Лущевська та Андрій Курков та ін.

Фото: chytomo.com