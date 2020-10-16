У Литві українці започаткували нову традицію до Дня захисника України

Українські дипломати спільно з українською громадою в Литві започатковали до Дня захисника України традицію пов’язання стрічок та покладання квітів до пам’ятних хрестів, встановлених на Горі хрестів на честь українських воїнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства України в Литовській Республіці.

«13 жовтня 2020 року у священному місці Литви, на Горі хрестів, поблизу міста Шяуляй, у переддень Дня захисника України — свята, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва, Посольством України у Литовській Республіці, спільно з українською громадою у Литві, започатковано традицію пов’язання стрічок та покладання квітів до пам’ятних хрестів, встановлених на Горі на честь українських воїнів», - йдеться у повідомленні.

У заході взяли участь посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський, віцемер міста Шяуляй Домас Грішкявічюс, керівництво та представники громади українців «Карпати» м. Шяуляй, громадських благодійних організацій та ЗМІ, дипломати посольства.

Священник Української греко-католицької церкви Пресвятої Трійці міста Вільнюс отець Тадей Годованець (чину Святого Василя Великого) виголосив молитву за мир в Україні, за здоров’я сучасних оборонців Української держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих українських воїнів.

У рамках заходу відбулася окрема зустріч Яценківського з керівництвом та активом української громади м. Шяуляй, під час якої були обговорені питання подальшої співпраці.

Посол дав також інтерв’ю Шяуляйському регіональному телебаченню.

Читайте також: У Світовому конґресі українців вшанували захисників України та привітали з Покровом

Як зазначається, традиція встановлення пам’ятних хрестів військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять медичну реабілітацію в Литві, започаткована 19 квітня 2017 року за ініціативи посольства України в ЛР та підтримана колективом Військового реабілітаційного центу Збройних Сил Литви м. Друскінінкай – закладу, в якому проходять реабілітацію українські герої. Наразі вже встановлено 29 пам’ятних хрестів.

Гора хрестів є меморіалом жертвам насильницьких депортацій з Литви, здійснених радянським тоталітарним режимом, де встановлено, за різними даними, від 50 до 100 тисяч хрестів.

Фото: Ukrainos Ambasada Lietuvoje / Посольство України в Литві/Фейсбук