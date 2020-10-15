У Світовому конґресі українців вшанували захисників України та привітали з Покровом

У Світовому конґресі українців (СКУ) з нагоди Дня захисника України віддали шану героїзму та звитязі тих, хто боровся й бореться за її свободу та незалежність, та привітали всіх українців зі святом Покрови Пресвятої Богородиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на вебсторінці СКУ.

«Світове українство в діаспорі на чолі зі Світовим конґресом українців приєднується до своїх побратимів в Україні у відзначенні Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці. Ми схиляємо голову на знак пошани перед усіма захисниками України, які віддали своє життя за рідну землю та продовжують виборювати мир для майбутніх поколінь», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

У Світовому конґресі українців зауважили, що Пресвята Богородиця з давніх часів є покровителькою усіх українських збройних формувань. «І тому не випадково, що День захисника України ми відзначаємо саме під час свята Покрови Пресвятої Богородиці. На цей день також припадає День українського козацтва та річниця створенні УПА», - нагадали в СКУ.

Для кожного українця 14 жовтня наповнене особливим змістом, зазначили в СКУ, «адже цього дня ми вшановуємо героїзм захисників незалежності і територіальної цілісності Української держави, які від 2014 р. мужньо протистоять російській агресії, а також подвиги і звитягу тих численних попередників, які десятиліттями виборювали українську незалежність».