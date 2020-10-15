Міжнародна місія Координаційного ресурсного центру - серед спостерігачів за місцевими виборами в Україні
Про це повідомляється на сторінці КРЦ в Фейсбуці.
Зазначається, що акредитовані міжнародні спостерігачі з Чехії, Молдови, Словенії та Узбекистану приєднаються до Міжнародної місії КРЦ, яка проходить в межах проєкту «КРЦ – корпус спостерігачів на виборах».
Як зауважується, 15 липня 2020 року організація закордонних українців та друзів України "Міжнародна неурядова організація «Координаційний ресурсний центр»" заявила про розгортання Міжнародної місії КРЦ зі спостереження за місцевими виборами та моніторинґ за підготовкою до виборчого процесу.
Міжнародна неурядова організація «Координаційний ресурсний центр» є інформаційним об’єднанням, яка здійснює свою діяльність не тільки в Україні, але і в державах-членах НАТО і ЄС, йдеться на сайті об’єднання, створеного в Чехії.
Представництво КРЦ також є в Україні. Найпопулярнішими проєктами організації є Інформаційний портал, КРЦ – корпус спостерігачів на виборах, UKRmemorial – українські поховання, пам’ятники, барельєфи, День із закордонним українцем.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 жовтня ЦВК акредитувала на місцеві вибори понад 220 міжнародних спостерігачів.