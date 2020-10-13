ЦВК акредитувала на місцеві вибори понад 220 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія акредитувала ще 17 міжнародних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії у вівторок, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія акредитувала 17 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. А саме: 2 – від Чеської Республіки, 5 – від Міжнародної неурядової організації “Координаційний ресурсний центр”, 3 – від Міжнародного фонду за краще управління, 5 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 2 – від Громадської спілки “Міжнародна спільнота з прав людини”, - зазначається у повідомленні.

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Таким чином, за даними ЦВК, на місцевих виборах акредитовано вже 222 офіційних спостерігачів: 16 – від чотирьох іноземних держав та 206 – від восьми міжнародних організацій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.