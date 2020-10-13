ЦВК акредитувала на місцеві вибори понад 220 міжнародних спостерігачів

ЦВК акредитувала на місцеві вибори понад 220 міжнародних спостерігачів

Укрінформ
Центральна виборча комісія акредитувала ще 17 міжнародних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії у вівторок, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія акредитувала 17 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. А саме: 2 – від Чеської Республіки, 5 – від Міжнародної неурядової організації “Координаційний ресурсний центр”, 3 – від Міжнародного фонду за краще управління, 5 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 2 – від Громадської спілки “Міжнародна спільнота з прав людини”, - зазначається у повідомленні.

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Таким чином, за даними ЦВК, на місцевих виборах акредитовано вже 222 офіційних спостерігачів: 16 – від чотирьох іноземних держав та 206 – від восьми міжнародних організацій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

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