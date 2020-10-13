ЦВК достроково припинила повноваження Одеської міської ТВК

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Одеської міської територіальної виборчої комісії та встановила, що міські організації партій мають до 17 години 14 жовтня подати кандидатури до нового складу.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії у вівторок, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія встановила факти порушення в діяльності Одеської міської ТВК. У звʼязку з цим ЦВК з власної ініціативи розглянула окремі питання її діяльності. Зокрема, було встановлено, що, приймаючи постанови від 11 жовтня 2020 року №159 та 160 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською міською організацією політичної партії “Блок Дмитра Голубова”, та про реєстрацію кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутого вказаною організацією, а також постанову № 155 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською обласною організацією політичної партії “Наш край”, Одеська міська ТВК ухвалила рішення всупереч рішенням судів, які набрали законної сили", - ідеться в повідомленні.

Таким чином, зазначають у ЦВК, тервиборчком перевищив свої повноваження повторно, усупереч уже встановленим судом обставинам та фактам, надавши оцінку документам, поданим для реєстрації кандидатів у депутати Одеської міської ради та кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутих вказаною місцевою організацією партії.

"ЦВК скасувала вищевказані постанови Одеської міської ТВК, встановила факт систематичного порушення цією виборчою комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу", - підкреслили у пресслужбі.

При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу цієї комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено цією постановою, можуть не пізніше 17 години 14 жовтня 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу.

Окрім того, ЦВК зобов’язала Одеську міську ТВК після сформування її нового складу привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства та з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили, а також невідкладно вжити передбачених виборчим законодавством заходів щодо забезпечення належної організації підготовки та проведення виборів депутатів міської ради та міського голови. Зокрема, щодо забезпечення виготовлення відповідних виборчих бюлетенів, інформаційних буклетів та інформаційних плакатів місцевих організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу.

Водночас комісія звернулася до Національної поліції щодо проведення перевірки викладених у постанові ЦВК обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.

Як повідомляв Укрінформ, Одеська міська ТВК поновила 11 жовтня реєстрацію Дмитра Голубова кандидатом на посаду міського голови Одеси, якого раніше рішенням Одеського окружного адмінсуду було знято з реєстрації, а постановою П'ятого апеляційного адмінсуду це рішення було визнано законним і залишено в силі.

Одеський окружний адміністративний суд 13 жовтня розглянув позов щодо незаконності реєстрації Голубова і ухвалив рішення про скасування постанови міськтервиборчкому №160 про його реєстрацію.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.