В Україні створили «гарячу лінію» для жінок, яких виключили зі списку кандидатів

Сьогодні деякі політичні партії заповнюють на виборах жіночу квоту, реєструють виборчий список, а після реєстрації починають знімати жінок з виборів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, відповідаючи на запитання журналіста про те, як виконуються виборчі квоти.

«Я дуже очікую, що із прийняттям оцього нового виборчого кодексу та з першими виборами за новими правилами – в суспільстві відбудуться суттєві зміни, політичні партії, які мають ідеологію, спираються на ядро своїх виборців, на свої реальні осередки, справжніх, а не віртуальних членів і членкинь, мають достатньо людського та організаційного ресурсу забезпечити ці жіночі квоти. Але у мене є застереження, щоб нові політичні утворення не зловживали нормою про квоти. Наприклад, вони заповнюють квоту, ідуть реєструють виборчий список, так, а потім, після реєстрації, починають знімати жінок з виборів...Це зараз практикується», - сказала Кондратюк.

За її словами, на момент реєстрації закон в частині дотримання квот виконувався сумлінно, хто не дотримувався квоти, їх навіть в ТВК не реєстрували.

Нардепка додала, що громадська рада при міжфракційному об’єднанні «Рівні можливості» створили «гарячу лінію».

«Це чат-бот, щоб жінки могли повідомляти, якщо їх виключать зі списку. Ми все одно розуміємо, що допомога одна одній потрібна. І ми зараз подивимося, наскільки процеси випадання жінок зі списку будуть великими, чи це будуть лише поодинокі випадки», - наголосила вона.