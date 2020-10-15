У Стамбулі відкривається виставка робіт українських художників

В Стамбулі сьогодні ввечері відкриється виставка робіт українських художників – учасників унікального мистецького проєкту Istanbul Artist Residency, засновницею і реалізаторкою якого є українська мисткиня Поліна Сьомочкіна.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Istanbul Artist Residency - це простір для колективної творчості художників та співпраці кураторів. Сама ідея такої резиденції не нова, вони існують у світі та Україні також. Але саме в Стамбулі такого не було. Ідея резиденції - робота художників разом, в одному приміщенні, вихід за звичні рамки, обмін досвідом та, що дуже важливо, - представлення художника та його роботи», - розповіла Укрінформу Сьомочкіна.

Вона зізналася, що почувається везучою в Стамбулі, оскільки досить неочікувано, завдяки сприянню Стамбульського фонду культури та мистецтв (Istanbul Kültür Sanat Vakfı) вдалося знайти ідеальну для облаштування резиденції локацію у відомому стамбульському районі Акаретлер в Бешікташі.

Торік на Istanbul Artist Residency були представлені лише українські художники. Цього року участь беруть 5 українських митців: Денис Струк, Сергій Савченко, Поліна Щербина, Юрій Коваль, Ніна Мірашкіна та по одному художнику від Туреччини, Іспанії, Греції та ПАР.

«Сергій Савченко, який минулого року відкрив свою галерею в Гданську, поєднує дві країни - Україну та Польщу. Він виступав координатором і організовував прибуття польських художників, але в останній момент від цією ідеї довелося відмовитися», - пояснила Поліна Сьомочкіна.

За її словами, окрім простору творчості для художників, в рамках Istanbul Artist Residency створено місце для співпраці кураторів мистецьких заходів. Нині в резиденції працює куратор з України Катерина Гай з ST•H Gallery та гостьовий куратор, випускниця інституту мистецтв Sotheby's Олена Граб.

Кожен учасник Istanbul Artist Residency 2020 працював під певною концепцією. Загальна ж концепція виставки - колективна пам'ять. На неї надихнула творчість Дениса Струка, його робота «Палімпсести».

«Це старовинне письмо, яке було згодом переписане, але нижня частина збережена. Колективна пам'ять про це: як би ми не переписували своє життя, думки, ставлення, все одно основа, пам'ять, досвід залишаються. Саме місто Стамбул - це яскравий приклад цього», - пояснила Сьомочкіна.

Організатори та учасники заходу запрошують всіх охочих відвідати виставку за результатами роботи художників в рамках Istanbul Artist Residency. Її відкриття відбудеться 15 жовтня о 19:00 за адресою: Vişnezade, Süleyman Seba Cd. No 37/39 Beşiktaş İstanbul.

Фото: Istanbul Artist Residency/Фейсбук