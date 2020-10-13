Istanbul Art Residency: українські художники пишуть Стамбул у рамках міжнародного проєкту

Українські художники беруть участь у міжнародному мистецькому проєкті Istanbul Art Residency, в рамках якого створюють своє бачення Стамбула. Результати будуть представлені на виставці 15 жовтня.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Проєкт Istanbul Art Residency реалізується вдруге, перший раз - у квітні минулого року. Тоді в ньому брали участь лише українські художники, за результатами роботи яких пройшла гарна виставка. Тоді навіть не очікували такого високого рівня зацікавленості в турецьких мистецьких колах. Цього року проєкт з українсько-турецького формату став міжнародним», - розповів у коментарі агентству генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

Цього року в Istanbul Art Residency творять художники з України, Польщі, Греції, Іспанії, ПАР та Туреччини. Для участі в проєкті митці проходили відбір.

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Закінчені твори будуть представлені на виставці, відкриття якої заплановане на 15 жовтня.

Засновниця та куратор проєкту Istanbul Art Residency – українська художниця Поліна Сьомочкіна. Ідея полягає в тому, що кілька українських художників прибувають до Стамбула, де протягом 10 днів створюють свої роботи, натхненні атмосферою міста. За результатами проводять виставку. Цього року Istanbul Art Residency планували провести наприкінці березня – початку квітня, та через пандемію проведення заходу перенесли. Тема цьогорічного Istanbul Art Residency - «Вічність тепер».