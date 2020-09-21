Народний художник Володимир Микита написав картину про пандемію коронавірусу

Народний художник України, академік Володимир Микита написав картину про пандемію коронавірусу "Карантин".

Про це він розповів кореспондентові Укрінформу.

"Цю роботу я створив наприкінці весни, коли наша країна, як і решта і в Європі, і в усьому світі, була на жорсткому карантині, коли не можна було відвідувати культурні заклади, храми, навіть рідних та друзів. Тоді ще не було визначено районувань, як це ми маємо зараз — міста та райони в червоних чи зелених зонах, але мені тоді вже світ уявлявся поділеним на ці зони, і — у захисній масці. Я уявляв цю картину, слухаючи новини по радіо: десь епідемія лютувала, було багато смертей, десь все проходило легше. Так і виникла ця робота", - каже Микита.

Митець пояснює, що на полотні чорні зони вимволізують країни, де коронавірус зачепив людей найбільше.

Робота експонувалася на виставці в Ужгороді, зараз перебуває в його приватному музеї.

За словами художника, йому самому карантин давався важко — через негатив у новинах, обмеження в спілкуванні тощо. Художник - у групі ризику через вік, а тому мало відвідує культурні заходи в місті, не приймає відвідувачів у приватному музеї.

"Все звелося до спілкування телефоном, але в цьому є і свій плюс: набагато менше непотрібних зустрічей, які відволікають від роботи та роздумів, натомість — більше змоги працювати і більше часу на спілкування з тими, хто дорогий серцю", - каже Микита.

За його словами, за пів року він намалював з півсотні робіт, і такого продуктивного року не мав уже давно. Малює Володимир Микита зараз переважно абстрактні картини, побудовані на грі фарб, а також квіти зі свого саду.