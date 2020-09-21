Народний художник Володимир Микита написав картину про пандемію коронавірусу

Народний художник Володимир Микита написав картину про пандемію коронавірусу

Укрінформ
Народний художник України, академік Володимир Микита написав картину про пандемію коронавірусу "Карантин".

Про це він розповів кореспондентові Укрінформу.

"Цю роботу я створив наприкінці весни, коли наша країна, як і решта і в Європі, і в усьому світі, була на жорсткому карантині, коли не можна було відвідувати культурні заклади, храми, навіть рідних та друзів. Тоді ще не було визначено районувань, як це ми маємо зараз — міста та райони в червоних чи зелених зонах, але мені тоді вже світ уявлявся поділеним на ці зони, і — у захисній масці. Я уявляв цю картину, слухаючи новини по радіо: десь епідемія лютувала, було багато смертей, десь все проходило легше. Так і виникла ця робота", - каже Микита.

Митець пояснює, що на полотні чорні зони вимволізують країни, де коронавірус зачепив людей найбільше.

Робота експонувалася на виставці в Ужгороді, зараз перебуває в його приватному музеї.

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За словами художника, йому самому карантин давався важко — через негатив у новинах, обмеження в спілкуванні тощо. Художник - у групі ризику через вік, а тому мало відвідує культурні заходи в місті, не приймає відвідувачів у приватному музеї.

"Все звелося до спілкування телефоном, але в цьому є і свій плюс: набагато менше непотрібних зустрічей, які відволікають від роботи та роздумів, натомість — більше змоги працювати і більше часу на спілкування з тими, хто дорогий серцю", - каже Микита.

За його словами, за пів року він намалював з півсотні робіт, і такого продуктивного року не мав уже давно. Малює Володимир Микита зараз переважно абстрактні картини, побудовані на грі фарб, а також квіти зі свого саду.

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