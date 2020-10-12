Чорноморська асоціація українців відзначила свою третю річницю

Чорноморська асоціація українців у Самсуні відсвяткувала три роки від дня заснування.

Про це повідомляється на офіційній вебсторінці асоціації.

«Триріччя цікавих відкриттів, нових знайомств, сповнених емоціями проєктів, хвилюючих зустрічей, дружніх взаємин, плідних партнерств, важливих досягнень, народжених мрій, а головне – сотень згенерованих посмішок в любові до України» - йшлося в запрошенні на святкування.

«Пандемія коронавірусу внесла свої корективи щодо кількості присутніх, але це дозволило провести свято у теплому колі, душевно, традиційно та по-українськи», - наголосили у спілці.

Голова Чорноморської асоціації українців у Самсуні Людмила Шимко подякувала усім присутнім за підтримку, розказала про досягнення організації та нові проєкти.

Посольство України в Туреччині висловило Шимко подяку за «вагомий внесок у розвиток та підтримку української культури в Туреччині» та подарувало спілці сучасні українські книги для бібліотеки.

«Свято книги ніколи не закінчується. Книга була, є і буде джерелом знань та натхнення, де кожен може почерпнути щось нове та особливе лише для себе. А коли ти живеш в чужій країні, особливо відчуваються рідні слова зі сторінок вічного», - подякували за подарунок у спілці.

Як повідомлялося, Чорноморська асоціація українців у Самсуні була офіційно зареєстрована 9 жовтня 2017 року.

Фото: ukr-karadeniz.com