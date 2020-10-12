Відома майстриня-рекордсменка з України провела майстер-клас в Анталії
Про це повідомляє ГО «Українська родина» на своїй сторінці в Фейсбуці.
«Дорослі та діти власноруч зробили ляльок і замовили їм здійснення своїх бажань! Ми глибоко вдячні пані Тетяні за безліч цікавої та корисної інформації, приємне спілкування і гарно проведений час», - йдеться у дописі спілки, на базі якої було організовано майстер-клас.
Майстриня вже вдруге проводить майстер-клас в «Українській родині».
Вона продемонструвала учасникам готові вироби та особливі види вишивки, зокрема вишитий прапор України, нитки, що світяться у темряві, листівки та вишивку з QR кодами, в яких зберігається інформація про Україну.
Вишивки Тетяни Протчевої відомі в Україні та за кордоном. Її виставки проходили, зокрема, в США, Японії, Китаї, Шотландії, Ірландії, Ізраїлі, Австралії та інших країнах.
Орнаменти, які використовує художниця, взяті з малюнків прадавньої Трипільської кераміки 5-4 ст. до н.е.
Роботи майстрині зареєстровані у «Книзі рекордів України».
Фото: Українська родина