Відома майстриня-рекордсменка з України провела майстер-клас в Анталії

Українська майстриня Тетяна Протчева, яка заснувала новий напрямок мистецтва вишивки «GLOW ART» (сяюче мистецтво), провела майстер-клас для української громади в Анталії з виготовлення ляльок-мотанок.

Про це повідомляє ГО «Українська родина» на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Дорослі та діти власноруч зробили ляльок і замовили їм здійснення своїх бажань! Ми глибоко вдячні пані Тетяні за безліч цікавої та корисної інформації, приємне спілкування і гарно проведений час», - йдеться у дописі спілки, на базі якої було організовано майстер-клас.

Майстриня вже вдруге проводить майстер-клас в «Українській родині».

Вона продемонструвала учасникам готові вироби та особливі види вишивки, зокрема вишитий прапор України, нитки, що світяться у темряві, листівки та вишивку з QR кодами, в яких зберігається інформація про Україну.

Вишивки Тетяни Протчевої відомі в Україні та за кордоном. Її виставки проходили, зокрема, в США, Японії, Китаї, Шотландії, Ірландії, Ізраїлі, Австралії та інших країнах.

Орнаменти, які використовує художниця, взяті з малюнків прадавньої Трипільської кераміки 5-4 ст. до н.е.

Роботи майстрині зареєстровані у «Книзі рекордів України».

Фото: Українська родина