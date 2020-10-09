Український національний музей в Чикаго готується відзначити 68-річчя

Український національний музей в Чикаго проведе 24 жовтня онлайн-святкування з нагоди 68-річниці своєї діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Зазначається, що благодійний бенкет «Museum Reflections» з нагоди річниці музею об’єднає митців, талановитих особистостей та друзів музею з різних країн світу.

Кураторка музею Марія Климчак повідомила в соцемрежі, що серед гостей свята, зокрема, будуть американська астронавтка, українка за походженням Гайдемарі Стефанишин-Пайпер; Герой України, полковник Збройних сил України, командир 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади (2017—2019) Сергій Собко; українськи співак, композитор і перекладач Віктор Морозов; музикант, лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка; українська співачка і телеведуча, політик, громадська діячка, депутатка Софія Федина тощо.

Зауважується, що всі охочі матимуть нагоду зробити благодійний внесок онлайн упродовж відеопрезентації або надіслати чеком на адресу музею. Як зазначається, імена благодійників, внески яких поступили до 10 жовтня 2020 року, будуть вписані у канву музейного фільму.

Бенкет транслюватиметься на сайті музею, каналі в Ютубі та сторінці в Фейсбуці.

Крім того, 10 жовтня на музейній вебсторінці www.ukrainiannationalmuseum.org відкривається віртуальний аукціон.

Український національний музей в Чикаго (англ. Ukrainian National Museum of Chicago) — музей та архів української культури й діаспори, що знаходиться в Українській околиці Чикаго, США.

Заснований у 1952 як Український національний музей-архів у Чикаго музейними подвижниками з України, що емігрували після II світової війни з таборів переміщених осіб у Німеччині.

У музеї зберігається майже 100 тисяч одиниць пам’яток архівних матеріалів з історії та культури України, унікальних реліквій славного минулого українського народу – від козацької доби до новітньої, котрі розповідають про національно-визвольні змагання та шлях до незалежності.

Бібліотека нараховує понад 25 000 одиниць.

У серпні 2020 року було представлено оновлену експозицію музею, до якої увійшла виставка, розроблена Національним музеєм Голодомору-геноциду «Нас вбивали, бо ми – українці». Це є спільним проєктом музею та Фундації Українського геноциду в США.

Фото: Ukrainian National Museum