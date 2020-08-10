В Українському національному музеї в Чикаго оновлено експозицію про Голодомор 1932-33 років

Український національний музей в Чикаго підготував оновлену експозицію, присвячену темі Голодомору в Україні 1932-33 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомила кураторка музею Марія Климчак у Фейсбук.

«Ще одна оновлена експозиція, присвячена темі Голодомору Геноциду 1932-1933 років в Україні, готова для ознайомлення американців з найбільшою трагедією XX ст. в Українському Національному Музеї в Чикаго», - йдеться у дописі.

Як зазначається, це є спільним проєктом музею та Фундації Українського геноциду в США.



Український національний музей Чикаго (англ. Ukrainian National Museum of Chicago) — музей та архів української культури й діаспори, що знаходиться в Українській околиці Чикаго, США.

У музеї зберігається майже 100 тисяч одиниць пам’яток архівних матеріалів з історії та культури України, унікальних реліквій славного минулого українського народу – від козацької доби до новітньої, котрі розповідають про національно-визвольні змагання та шлях до незалежності. Бібліотека нараховує понад 25 тисяч одиниць.

Фото: Maria Klimchak/Facebook