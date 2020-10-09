Науковиця з України Поліна Лішко отримала у США «стипендією для геніїв»

Професорка молекулярної та клітинної біології Поліна Лішко з університету Берклі в Каліфорнії, яка розробила новий засіб контрацепції, отримала у США престижну нагороду MacArthur Award.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Цю нагороду від фундації Джона та Кетрін МакАртурів також називають «стипендією для геніїв». Науковиця отримає 625 тисяч доларів для фінансування її наукових досліджень протягом наступних п’яти років.

Як зазначається, Поліна Лішко працює в сфері репродуктивної фізіології. Її робота дозволила розробити новий негормональний засіб контрацепції для жінок і може дозволити розробку нових унісекс-контрацептивів та контрацептивів для чоловіків. Науковиця винайшла препарат, який впливає на сперму і не дозволяє сперматозоїдам запліднити яйцеклітину.

«Стипендія MacArthur змінює життя. Психологічно, це величезний поштовх - не лише для мене, але й для команди теж, тому що це демонструє визнання важливості репродуктивної фізіології», - сказала Лішко в коментарі університетському виданню.

Як зазначається у відео, на стипендію MacArthur Award неможливо податися – комісія сама обирає кандидатів. Українка – одна з 26 осіб, які отримали «стипендію для геніїв» цього року.

Науковиця працює разом із своїм чоловіком Юрієм Кірічком. Вони обоє закінчили Інституту фізіології імені Богомольця в Києві, а згодом перебрались працювати до США.

Подружжя говорить, що їм подобається те, як американські університети дають можливість поєднувати роботу над теоретичними дослідженнями з прикладною наукою. На їхній погляд, це дало їм можливість розвинути власний науковий потенціал та зробити внесок у світову науку.

Більше про подружжя українських науковців та їхні дослідження можна прочитати за посиланням.

Фото, відео: Голос Америки