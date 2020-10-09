Школяр зі Штатів потрапив до Книги рекордів Гіннеса, зібравши вдома термоядерний реактор
Про це йдеться на офіційному сайті Книги, передає Укрінформ.
Школяр сконструював реактор самостійно у себе в кімнаті, коли йому було 12 років. Зібрав він фузор Фансфорта — Хірша. Це прилад для отримання керованої термоядерної енергії.
Освальд будував реактор два роки, надихнувшись прикладом попереднього рекордсмена Тейлора Вілсона, який зібрав реактор в 14 років. Освальд, якому нині 15 років, успішно запустив прилад за декілька днів до свого 13-річчя.
Досягнення хлопця підтвердили кілька наукових ресурсів та дослідник термоядерного синтезу Річард Халл, який веде список вчених-аматорів, які досягли термоядерного синтезу в домашніх умовах.
Юний американець проєктував та збирав реактор самостійно, але під наглядом мами — вона слідкувала за кожним етапом створення.