Школяр зі Штатів потрапив до Книги рекордів Гіннеса, зібравши вдома термоядерний реактор

Підліток Джексон Освальд з американського Мемфісу, штат Теннессі, потрапив до Книги рекордів Гіннеса як «наймолодша людина, яка зібрала термоядерний реактор».

Про це йдеться на офіційному сайті Книги, передає Укрінформ.

Школяр сконструював реактор самостійно у себе в кімнаті, коли йому було 12 років. Зібрав він фузор Фансфорта — Хірша. Це прилад для отримання керованої термоядерної енергії.

Освальд будував реактор два роки, надихнувшись прикладом попереднього рекордсмена Тейлора Вілсона, який зібрав реактор в 14 років. Освальд, якому нині 15 років, успішно запустив прилад за декілька днів до свого 13-річчя.

Досягнення хлопця підтвердили кілька наукових ресурсів та дослідник термоядерного синтезу Річард Халл, який веде список вчених-аматорів, які досягли термоядерного синтезу в домашніх умовах.

Юний американець проєктував та збирав реактор самостійно, але під наглядом мами — вона слідкувала за кожним етапом створення.