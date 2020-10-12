Чолія призначили почесним консулом України в Монреалі

Почесним консулом України в Монреалі призначено президента Світового конґресу українців (2008-2018 рр.), президента громадської організації «Україна-2050», юриста Евгена Чолія.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у відеооголошенні, розміщеному 10 жовтня на каналі ГО «Україна-2050» в Ютубі, передає Укрінформ.

«Я маю честь представити особливого чоловіка. Ми знаємо Евгена Чолія як президента Конґресу українців Канади, як президента Світового конґресу українців, як блискучого юриста і потужного члена громади. Відсьогодні будемо знати його ще в одній якості. Маю честь оголосити, що Українська держава призначила Евгена Чолія почесним консулом у Монреалі, який відповідатиме за провінцію Квебек», - зазначив Шевченко.

Посол назвав це призначення назвичайно важливим рішенням, адже «Україна вперше в дипломатичній історії отримає свою присутність тут, у Квебеку».

«По-друге, ми горді, що Україну представлятиме саме такий чоловік: він облетів десятки країн і провів тисячі зустрічей, зміцнюючи підтримку України і гуртуючи українців. Тому цю новину вітатимуть в усьому світі, бо Евгена знають як людину великого таланту, великого інтелекту, порядності і відданості справі. Ми віримо, що це піде на користь українцям Монреаля і Квебеку, на користь Канаді та Україні», - зауважив Шевченко, відзнавчивши історичність моменту.

У свою чергу, новопризначений почесний консул України в Монреалі в своїй промові відзначив, що сприймає це призначення як честь, а ще більше як велику відповідальність, особливо в часи, коли Україна продовжує бути жертвою потужної гібридної агресії зі сторони Росії та потребує підтримки міжнародної спільноти.

«В цьому плані Канада була і залишається важливим стратегічним партнером України. Тому плекання подальших чудових відносин між Україною та Канадою є надзвичайно важливою дипломатичною місією України, до якої я тепер долучаюся в якості почесного консула України в Монреалі», - зазначив Чолій.

Він звернувся до українців провінції Квебек, зазначивши, що він «тут народився та довгі роки тут з вами співпрацював для добра української справи і тому розраховую на вашу подальшу підтримку в просуванні інтересів України в Канаді, зокрема в Квебеку».

Як відзначив Чолій, «наше головне завдання дуже просте – це постійно нагадувати всім канадцям, що Україна, захищаючи свої кордони, фактично захищає західний світ від російської агресії, і тому в найкращих інтересах Канади – допомогти Україні відзискати, а відтак захистити свою територіальну цілісність і тим самим допомогти забезпечити мир і стабільність у світі».

Евген Чолій народився у 1959 році в Монреалі, Канада. Канадський правник українського походження. Президент Світового конґресу українців (2008—2018). Доктор Honoris causa Національного університету «Львівська політехніка» (2016). Президент ГО «Україна-2050».

Від 2012 р. є у довіднику «Найкращі юристи» в Канаді, що є одним з найстарших і найбільш поважних видань у юридичній галузі, у своїх сферах практики.

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