В Афінах вчетверте відбудеться міжнародний фестиваль Cossack Art Festival Athens

Міжнародний фестиваль Cossack Art Festival Athens відбудеться в Афінах вчетверте і цьогоріч пройде онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Греції на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Українська громада в Греції запрошує на 4-й міжнародний Cossack Art festival Athens, що цього року відбудеться онлайн», - йдеться в дописі.

Фестиваль «Cossack Art festival Athens» триватиме три дні - з 30 жовтня по 1 листопада 2020 року, зазначається на Фейсбук-сторінці співорганізатора заходу – Клубу українок в Греції (Ukrainian Women in Grecce). У зв’язку із пандемією Covid-19 формат Cossack Art festival Athens змінено: більша частина заходу переходить у цифровий формат та буде доступною дистанційно для всіх охочих.

Cossack Art festival Athens присвячений Святу Покрови, Дню українського козацтва та Дню захисника України, йдеться в Положенні про фестиваль.

«І в Греції, і в Україні Свято Покрови Пресвятої Богородиці має однакову сутність – покровительство війська, заступницво та захист від ворога. І саме тому виникла ідея проведення цього фестивалю», - зазначається з цього приводу.

До участі Cossack Art Festival Athens запрошуються сольні виконавці, малі форми, самодіяльні колективи (молодіжні фольклорно-етнографічні гурти), виконавці естрадного й класичного жанру, фольклорні колективи, ансамблі народної пісні та танцю, ансамблі народної музики, незалежно від форми власності чи відомчого підпорядкування; окремі виконавці; реконструктори українського традиційного одягу (поза конкурсом), майстри образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

Місця проведення заходу: наживо - парк ім. Дімітріоса Зомопулоса муніципалітету Кіфісіа м.Афінита; дистанційно - на соціальних сторінках організаторів та партнерів фестивалю.

«Як відомо, 14 жовтня Україна відзначає одразу три свята: Свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День захисника України. Створюючи фестиваль Cossack Art Festival, ми мали на меті вшанувати кожне з цих свят, поширювати українські традиції та культуру не тільки серед грекомовного населення, але й серед молодого покоління українців в Греції», - зазначається на сторінці Cossack Art festival Athens в Фейсбуці..

Оцінюватиме учасників професійне журі з України, Греції та Австрії. Вік учасників – від 10 років.

Прийом заявок на участь у фестивалі до 20 жовтня.

Детальніше з Положенням про захід можна ознайомитися за посиланням.

Засновник та організатори Cossack Art festival Athens: Клуб українок у Греції та НПО «Борисфен» Греція. Партнерами виступають Товариство «Україна-Світ», ГО «Всесвітній день Вишиванки», філія Товариства «Україна Світ» Етноклуб «Мальви» Запоріжжя. Інформаційні партнери: «Ukrainian People Magazine».

Фестиваль проходить за підтримки Посольства України в Грецькій республіці, мерії району Кіфісіа, м.Афіни та Виставки квітів муніципалітету Кіфісія та Муніціпального Маркету Кіпселі.

Фото: Anna Maniati в Фейсбуці