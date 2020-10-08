Джапарова зустрілася з українською громадою Словаччини

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в рамках робочого візиту до Братислави зустрілася 7 жовтня з української громадою Словаччини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Словацькій Республіці в Фейсбуці.

Зазначається, що під час зустрічі Джапарова обговорила з представниками української громади питання забезпечення їхніх прав в Словацькій Республіці, ситуацію з українською освітою, зокрема, українським шкільництвом.

Перша заступниця міністра закордонних справ закликала місцевих українців «не стояти осторонь політичних процесів, які відбуваються в Україні, активно долучатися до заходів держави, Світового конгресу українців з висвітлення агресивних дій Росії, протидії фейковій інформаційній пропаганді проти України».

Джапарова також розповіла про свою участь у роботі 15-го Міжнародного форуму з питань безпеки «GLOBSEC», у рамках якого вперше за ініціативи української сторони вдалося організувати окрему «кримську панель».

Крім того, перша заступниця міністра закордонних справ повідомила про відкриття на полях «GLOBSEC» фотовиставки «Окупований Крим в об’єктиві фотографів, що зазнають переслідувань».

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Як повідомляло посольство України в Словаччині на своїй Фейсбук-сторінці, 7 жовтня Джапарова прибула з робочим візитом до Братислави з метою участі в роботі 15-го Міжнародного форуму з питань безпеки «GLOBSEC». Вона, зокрема, взяла участь в офіційному відкритті «GLOBSEC», відвідала українське диппредставництво, дала інтерв'ю місцевим ЗМІ, провела зустрічі з провідними словацькими політологами тощо.

8 жовтня розпочався другий день робочого візиту Джапарової до Словацької Республіки.